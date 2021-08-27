«Кайрат» узнал соперников по групповому этапу Лиги Конференций
Кайрат
Базель
Карабах
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Чемпион Казахстана алматинский «Кайрат» попал в группу H вместе с «Базелем» (Швейцария), «Карабахом» (Азербайджан) и «Омония» (Кипр).
Первые матчи запланированы на 16 сентября, а завершится групповой этап 9 декабря.
Отметим, что «Кайрат» начинал путь в Лиге Чемпионов, откуда его выбила сербская «Црвена Звезда» (2:1, 0:5), а затем казахстанский клуб выбыл из Лиги Европы после поражения армянскому «Алашкерту» (0:0, 2:3), в