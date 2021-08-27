«Кайрат» узнал соперников по групповому этапу Лиги Конференций

Отметим, что «Кайрат» начинал путь в Лиге Чемпионов, откуда его выбила сербская «Црвена Звезда» (2:1, 0:5), а затем казахстанский клуб выбыл из Лиги Европы после поражения армянскому «Алашкерту» (0:0, 2:3), в плей-офф же Лиги Конференций был повержен клуб «Фола» из Люксембурга (4:1, 3:1).