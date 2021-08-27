«Зенит» начнет групповой этап Лиги чемпионов матчем с «Челси» в гостях 14 сентября

ТАСС, 27 августа. Петербургский «Зенит» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов 14 сентября на выезде сыграет с лондонским «Челси». Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Во втором туре подопечные Сергея Семака 29 сентября примут шведский «Мальмё», в третьем — 20 октября дома сыграют с итальянским «Ювентусом». Четвертый тур петербургский клуб проведет на выезде против «Ювентуса» 2 ноября, пятый — в Швеции против «Мальмё» 23 ноября, в заключительной игре группового этапа «Зенит» примет «Челси» 8 декабря.

«Челси» является действующим чемпионом турнира, в финале прошлого сезона лондонский клуб обыграл английский «Манчестер Сити» со счетом 1:0. «Челси» является двукратным победителем турнира, в первый раз клуб завоевал трофей в 2012 году.

«Ювентус» в минувшем сезоне занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии, клуб из Турина является двукратным победителем Лиги чемпионов (1985, 1996), семь раз он проигрывал в финале турнира.

«Мальмё» является действующим чемпионом Швеции. В 1979 году клуб проиграл в финале Кубка европейских чемпионов (ныне — Лига чемпионов) английскому клубу «Ноттингем Форест».