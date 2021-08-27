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23:41 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» начнет групповой этап Лиги чемпионов матчем с «Челси» в гостях 14 сентября

УЕФА опубликовал расписание матчей основного раунда.

Зенит
Челси
Мальме
ЮвентусЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 27 августа. Петербургский «Зенит» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов 14 сентября на выезде сыграет с лондонским «Челси». Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Во втором туре подопечные Сергея Семака 29 сентября примут шведский «Мальмё», в третьем — 20 октября дома сыграют с итальянским «Ювентусом». Четвертый тур петербургский клуб проведет на выезде против «Ювентуса» 2 ноября, пятый — в Швеции против «Мальмё» 23 ноября, в заключительной игре группового этапа «Зенит» примет «Челси» 8 декабря.

«Челси» является действующим чемпионом турнира, в финале прошлого сезона лондонский клуб обыграл английский «Манчестер Сити» со счетом 1:0. «Челси» является двукратным победителем турнира, в первый раз клуб завоевал трофей в 2012 году.

«Ювентус» в минувшем сезоне занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии, клуб из Турина является двукратным победителем Лиги чемпионов (1985, 1996), семь раз он проигрывал в финале турнира.

«Мальмё» является действующим чемпионом Швеции. В 1979 году клуб проиграл в финале Кубка европейских чемпионов (ныне — Лига чемпионов) английскому клубу «Ноттингем Форест».

На групповом этапе 32 команды распределены на восемь квартетов, в ⅛ финала выйдут лучшие две команды. Клубы, занявшие третьи места, сыграют в 1/16 финала Лиги Европы. Финал турнира пройдет 28 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.

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