«Базель», «Карабах» и «Омония»: представляем соперников «Кайрата» в Лиге конференций

Определились соперники «Кайрата» в групповой стадии Лиги конференций. Компанию алматинцам в группе H составят швейцарский «Базель», азербайджанский «Карабах» и кипрская «Омония». Рассказываем о конкурентах «Кайрата» за выход из группы.

«Базель»

«Базель» — безоговорочный фаворит группы H. За более чем вековую историю клуб 20 раз становился чемпионом Швейцарии и 13 раз выигрывал национальный кубок. Мохамед Салах, Джердан Шакири, Иван Ракитич — это лишь неполный список звезд, ранее выступавших в легендарной красно-синей футболке.

«Базель» почти без труда прошел в групповой раунд Лиги конференций. Во втором туре квалификации швейцарцы не оставили шансов албанскому «Партизани», победив по сумме двух встреч 5:0. В следующем этапе «Базель» катком прошелся по венгерскому «Уйпешту»: общий счет 6:1. Шведский «Хаммарбю» оказал более упорное сопротивление. В первом матче подопечные Патрика Рамена победили шведов 3:1. Однако в ответном поединке «Хаммарбю» перевел встречу в овертайм: «Базель» оформил выход в группу только в дополнительное время.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CTDOKBejtnr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CTDOKBejtnr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CTDOKBejtnr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by FC Basel 1893 (@fcbasel1893)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Команда замыкает тридцатку сильнейших клубов УЕФА, а портал Transfermarkt оценивает состав почти в 50 миллионов евро. Самые дорогие игроки клуба: аргентинец Матиас Паласиос (5.5 миллионов), центральный нападающий Артур Кабрал из Бразилии (8 миллионов), и арендованный у «Интера» Себастьяно Эспозито (6 миллионов). Интересно, что в «Базеле» играет старший брат полузащитника «Арсенала» Гранита Джаки — Таулант Джака.

Швейцарцы уже приезжали в Казахстан: в 2006 году «Базель» в Кубке УЕФА встречался с «Тоболом». К слову, в том противостоянии «Тобол» дал бой фавориту, проиграв 3:1 в гостях, а в Костанае команды голов не забили.

«Карабах»

Азербайджанский «Карабах» основан в 1951 году. Команда представляет город Агдам (знаменитый портвейн начали выпускать именно там), но из-за военных конфликтов в Нагорном Карабахе базируется в Баку. «Карабах» — первая команда из Азербайджана, прошедшая в групповой раунд Лиги чемпионов. Клуб является опытным участником еврокубков: азербайджанцы выходят в групповой раунд уже семь сезонов подряд. Рекорд выглядит впечатляюще, однако «Карабах» за 7 лет так ни разу и не вышел из группы.

В этом розыгрыше Лиги конференций «Карабах» по сумме двух встреч обыграл израильский «Ашдод» — 1:0. Позже пострадал кипрский АЕЛ — 1:1 в гостях и 1:0 в домашней встрече. В плей-офф азербайджанцы одолели шотландский «Абердин» — 1:0 в Баку и 3:1 в гостях.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CTDWYeUrxiV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CTDWYeUrxiV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CTDWYeUrxiV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Qarabağ FK (@fkqarabagh)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Трансферная стоимость игроков клуба по данным Transfermarkt — 12 миллионов евро. В команде играют экс-футболисты КПЛ: азербайджанец Эмиль Балаев совсем недавно защищал цвета «Тобола», а полузащитник Ричард Алмейда точно знаком болельщикам «Астаны». Самый дорогой игрок «Карабаха» — франко-марокканский полузащитник Абделла Зубир (1.2 миллиона). Интересно, что свою карьеру Абделла начал в футзале: одноклубником игрока был нынешний лидер «Монако» Виссам Бен Йеддер.

«Омония»

Кипрская «Омония» не понаслышке знакома с казахстанским футболом. В 2003 году павлодарский «Иртыш» проиграл в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов именно киприотам.

«Омония» впервые попала в групповой раунд еврокубков. Клуб из Никосии начал сезон с Лиги чемпионов (как и «Кайрат»), где потерпел поражение от загребского «Динамо». После киприоты прошли эстонскую «Флору» в серии пенальти (счет личных встреч 1:0 и 1:2). За выход в группу Лиги Европы «Омония» сразилась с бельгийским «Антверпеном», и в первом матче создала уверенный задел — 4:2. Интереса ответной встрече добавлял следующий факт: тренер «Антверпена» заключил спор с игроками, пообещав в случае выхода своей команды в групповой этап прийти на пресс-конференцию с журналистами в одном полотенце. В ответной игре бельгийцы победили 2:0, дожав «Омонию» в серии пенальти — 2:3. Тренер бельгийцев сдержал свое обещание, представ перед объективами фотокамер в полуголом виде. Никосийцы же в качестве утешительного приза примут участие в групповом этапе Лиги конференций.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CTDeZqbNsLj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CTDeZqbNsLj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CTDeZqbNsLj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by OMONOIA FC (@omonoiafootball)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Стоимость состава клуба — 16 миллионов евро. Известные игроки киприотов — вратарь Фабиано (экс-голкипер «Порту», проиграл конкуренцию Икеру Касильясу) и бывший игрок «Зенита» Томаш Губочан. Помимо именитых ветеранов, в клубе много игроков сборной Кипра: особой опасностью отличается вингер Маринос Ционис.