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15:00 (мск), источник: Sports.Ru

«Базель», «Карабах» и «Омония»: представляем соперников «Кайрата» в Лиге конференций

Повезло с жеребьевкой?

Омония
Карабах
Базель
КайратЛига конференций: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Определились соперники «Кайрата» в групповой стадии Лиги конференций. Компанию алматинцам в группе H составят швейцарский «Базель», азербайджанский «Карабах» и кипрская «Омония». Рассказываем о конкурентах «Кайрата» за выход из группы.

«Базель»

«Базель» — безоговорочный фаворит группы H. За более чем вековую историю клуб 20 раз становился чемпионом Швейцарии и 13 раз выигрывал национальный кубок. Мохамед Салах, Джердан Шакири, Иван Ракитич — это лишь неполный список звезд, ранее выступавших в легендарной красно-синей футболке.

«Базель» почти без труда прошел в групповой раунд Лиги конференций. Во втором туре квалификации швейцарцы не оставили шансов албанскому «Партизани», победив по сумме двух встреч 5:0. В следующем этапе «Базель» катком прошелся по венгерскому «Уйпешту»: общий счет 6:1. Шведский «Хаммарбю» оказал более упорное сопротивление. В первом матче подопечные Патрика Рамена победили шведов 3:1. Однако в ответном поединке «Хаммарбю» перевел встречу в овертайм: «Базель» оформил выход в группу только в дополнительное время.

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Команда замыкает тридцатку сильнейших клубов УЕФА, а портал Transfermarkt оценивает состав почти в 50 миллионов евро. Самые дорогие игроки клуба: аргентинец Матиас Паласиос (5.5 миллионов), центральный нападающий Артур Кабрал из Бразилии (8 миллионов), и арендованный у «Интера» Себастьяно Эспозито (6 миллионов). Интересно, что в «Базеле» играет старший брат полузащитника «Арсенала» Гранита Джаки — Таулант Джака.

Швейцарцы уже приезжали в Казахстан: в 2006 году «Базель» в Кубке УЕФА встречался с «Тоболом». К слову, в том противостоянии «Тобол» дал бой фавориту, проиграв 3:1 в гостях, а в Костанае команды голов не забили.

«Карабах»

Азербайджанский «Карабах» основан в 1951 году. Команда представляет город Агдам (знаменитый портвейн начали выпускать именно там), но из-за военных конфликтов в Нагорном Карабахе базируется в Баку. «Карабах» — первая команда из Азербайджана, прошедшая в групповой раунд Лиги чемпионов. Клуб является опытным участником еврокубков: азербайджанцы выходят в групповой раунд уже семь сезонов подряд. Рекорд выглядит впечатляюще, однако «Карабах» за 7 лет так ни разу и не вышел из группы.

В этом розыгрыше Лиги конференций «Карабах» по сумме двух встреч обыграл израильский «Ашдод» — 1:0. Позже пострадал кипрский АЕЛ — 1:1 в гостях и 1:0 в домашней встрече. В плей-офф азербайджанцы одолели шотландский «Абердин» — 1:0 в Баку и 3:1 в гостях.

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Трансферная стоимость игроков клуба по данным Transfermarkt — 12 миллионов евро. В команде играют экс-футболисты КПЛ: азербайджанец Эмиль Балаев совсем недавно защищал цвета «Тобола», а полузащитник Ричард Алмейда точно знаком болельщикам «Астаны». Самый дорогой игрок «Карабаха» — франко-марокканский полузащитник Абделла Зубир (1.2 миллиона). Интересно, что свою карьеру Абделла начал в футзале: одноклубником игрока был нынешний лидер «Монако» Виссам Бен Йеддер.

«Омония»

Кипрская «Омония» не понаслышке знакома с казахстанским футболом. В 2003 году павлодарский «Иртыш» проиграл в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов именно киприотам.

«Омония» впервые попала в групповой раунд еврокубков. Клуб из Никосии начал сезон с Лиги чемпионов (как и «Кайрат»), где потерпел поражение от загребского «Динамо». После киприоты прошли эстонскую «Флору» в серии пенальти (счет личных встреч 1:0 и 1:2). За выход в группу Лиги Европы «Омония» сразилась с бельгийским «Антверпеном», и в первом матче создала уверенный задел — 4:2. Интереса ответной встрече добавлял следующий факт: тренер «Антверпена» заключил спор с игроками, пообещав в случае выхода своей команды в групповой этап прийти на пресс-конференцию с журналистами в одном полотенце. В ответной игре бельгийцы победили 2:0, дожав «Омонию» в серии пенальти — 2:3. Тренер бельгийцев сдержал свое обещание, представ перед объективами фотокамер в полуголом виде. Никосийцы же в качестве утешительного приза примут участие в групповом этапе Лиги конференций.

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Стоимость состава клуба — 16 миллионов евро. Известные игроки киприотов — вратарь Фабиано (экс-голкипер «Порту», проиграл конкуренцию Икеру Касильясу) и бывший игрок «Зенита» Томаш Губочан. Помимо именитых ветеранов, в клубе много игроков сборной Кипра: особой опасностью отличается вингер Маринос Ционис.

В целом, жеребьевка свела «Кайрат» с вполне проходимыми соперниками. Курбан Бердыев имеет опыт побед против фаворитов: игры с «Барселоной», «Интером» и «Челси» тому подтверждение. Однако смогут ли алматинцы собраться в нужный момент и стать вторым клубом в Казахстане, прошедшим групповой этап еврокубков? Увидим уже очень скоро.

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