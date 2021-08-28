УЕФА пересматривает запрет поездок болельщиков на гостевые еврокубковые матчи

Читайте также От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

«Действующее правило, запрещающее болельщикам путешествовать на матчи клубных соревнований УЕФА, в настоящее время пересматривается. Последующее решение будет сообщено в ближайшие дни. Мы советуем болельщикам не организовывать никаких поездок до того, как будет сообщено решение», — сообщила пресс-служба УЕФА.

Напомним, Россию в еврокубках представляют три клуба: «Зенит» в Лиге чемпионов, а также «Спартак» и «Локомотив» в Лиге Европы.