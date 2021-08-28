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11:10 (мск), источник: Матч ТВ

Смолов считает проходимой группу «Локомотива» в Лиге Европы

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов поделился мнением о группе красно-зеленых в Лиге Европы.

ЛокомотивЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Жеребьевка группового этапа турнира прошла в пятницу в Стамбуле. «Локомотив» попал в квартет Е, где сыграет с «Лацио», «Марселем» и «Галатасараем».

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Группа классная. Мне кажется, что она проходимая. Интересно сыграть с командами, с которыми мы попали в группу.
Федор Смолов
нападающий футбольного клуба «Локомотив»

Первый тур Лиги Европы пройдет 16 сентября, заключительный — 9 декабря. В плей-офф турнира выйдет только первая команда. Вторая сыграет в стыковых матчах.

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