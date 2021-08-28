Смолов считает проходимой группу «Локомотива» в Лиге Европы
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов поделился мнением о группе
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Нападающий «Локомотива» Федор Смолов поделился мнением о группе
Жеребьевка группового этапа турнира прошла в пятницу в Стамбуле. «Локомотив» попал в квартет Е, где сыграет с «Лацио», «Марселем» и «Галатасараем».
Группа классная. Мне кажется, что она проходимая. Интересно сыграть с командами, с которыми мы попали в группу.
Первый тур Лиги Европы пройдет 16 сентября, заключительный — 9 декабря. В