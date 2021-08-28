«Спартак» обратился в УЕФА по поводу расписания матчей Лиги Европы

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«Решение, очевидно, связано с тем, чтобы развести по дням “Спартак” и “Локомотив”, — цитирует ТАСС Зеленова. — Но, разумеется, наших болельщиков не устраивает столь раннее начало матчей. Клуб запросил у УЕФА всю необходимую информацию и довел свою позицию. Ждем ответа от коллег».

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы прошла 27 августа в Стамбуле. «Спартак» получил в соперники итальянский «Наполи», английский «Лестер» и польскую «Легию».