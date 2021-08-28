Матч «Челси» — «Зенит» может пройти на нейтральном поле. Решение примут до 2 сентября

«Действительно существует ряд ограничений, которые могут повлиять на место проведения гостевого матча с “Челси”. Конечно, как клубы, так и УЕФА следят за ситуацией и прорабатывают возможные пути оптимального для всех решения — до 2 сентября должно быть принято окончательное решение», — заявили в пресс-службе «Зенита».