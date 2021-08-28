Матч «Челси» — «Зенит» может пройти на нейтральном поле. Решение примут до 2 сентября
Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Челси» и «Зенитом» может пройти на нейтральном поле.
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Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Челси» и «Зенитом» может пройти на нейтральном поле.
«Действительно существует ряд ограничений, которые могут повлиять на место проведения гостевого матча с “Челси”. Конечно, как клубы, так и УЕФА следят за ситуацией и прорабатывают возможные пути оптимального для всех решения — до 2 сентября должно быть принято окончательное решение», — заявили в
Игра между «Челси» и «Зенитом» состоится 14 сентября.