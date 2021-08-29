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19:45 (мск), источник: Sport24

«Челси» надеется провести матч с «Зенитом» в Лондоне. Зенитовцам могут сделать специальные разрешения на въезд

«Челси» не оставляет надежд провести матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» в Лондоне, несмотря на возникшую проблемную ситуацию.

Челси
ЗенитЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters
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«Челси» не оставляет надежд провести матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» в Лондоне, несмотря на возникшую проблемную ситуацию.

По информации Sport24, «Челси» планирует обеспечить специальными разрешениями на въезд в Великобританию всю зенитовскую делегацию, включая бразильцев Малкома и Клаудиньо, а также колумбийца Барриоса, которые отбыли в расположение своих сборных и в настоящее время находятся в странах так называемой красной зоны.

Правительство Великобритании еще не одобрило планы «Челси». Окончательное решение должно быть принято до 2 сентября.

Матч «Челси» — «Зенит» запланирован на 14 сентября. Въезжающие в Великобританию обязаны сесть на карантин после прибытия в Англию. Тем, кто въезжает из России, находящейся в желтой зоне, достаточно сделать тест на второй день. Однако прибывшие должны быть привиты вакцинами Pfizer или Moderna.

Игроки и тренерский штаб «Зенита» прививались «Спутником V», поэтому смогут въехать в Англию, только если сядут на карантин. Ситуацию могут исправить специальные разрешения на въезд, которыми «Челси» планирует обеспечить делегацию «Зенита».

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