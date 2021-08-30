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12:34 (мск), источник: Sports.Ru

«Тобол», «Астана» и «Шахтер» покинули еврокубки не с пустыми руками, а «Кайрат» может заработать еще больше: математика Лиги конференций

Мы посчитали!.

Кайрат
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Астана
Шахтер КгЛига конференций: таблица и календарь
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Источник: Sports.Ru

Нынешний еврокубковый сезон для Казахстана, можно считать относительно успешным: впервые за долгое время все клубы прошли стартовый для себя раунд. Несмотря на эпичные вылеты «Тобола» и «Астаны», наши клубы уже прилично заработали на евроарене.

Сколько выплатит УЕФА?

За участие в каждом раунде Лиги конференций клубы получают по 100 тысяч евро. Также УЕФА выплатит разные бонусы за вылет на каждом из этапов квалификации:

  • Вылет из 1-го раунда — 150 тысяч евро;.
  • Вылет из 2-го раунда — 350 тысяч евро.
  • Вылет из 3-го раунда — 550 тысяч евро.
  • Вылет из раунда плей-офф — 750 тысяч евро.
К примеру, «Тобол» и «Астана» в этом сезоне уже заработали по 750 тысяч евро (200 тысяч за участие в двух раундах, 550 тысяч за вылет).

Мало кто верил в то, что карагандинский «Шахтер» будет в шаге от выхода в групповой этап — перемены в составе и тренерском штабе, а также незавидное положение в таблице не вызывали особого оптимизма. Но карагандинцы достойно выступили в новом турнире, по пути выкинув «Стяуа» и «Колос». В плей-офф их остановил «Маккаби» из Тель-Авива.

Таким образом, горняки пополнили свою казну на 1 млн 50 тысяч евро.

Что касается «Кайрата», то алматинцы получат приличную сумму. Сначала за участие в 1-м раунде ЛЧ желто-черные заработали 280 тысяч евро, во 2-м раунде — 380 тысяч. За выход в группу Лиги конференций «Кайрат» получат около 2,94 млн евро.

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В итоге, алматинский клуб на сегодняшний день заработал 3,6 млн евро.

Кроме того, на групповом этапе ЛК предусмотрены следующие выплаты от УЕФА:

  • За победу — 500 тысяч евро;.
  • Ничья — 165 тысяч евро;.

Победитель группы получит 650 тысяч, клуб, занявший второе место — 325 тысяч. Командам, дошедшим до ⅛ финала, выплатят 600 тысяч, до четвертьфинала — 1 млн, полуфинала — 2 млн. Финалисты получат по 3 млн, а победитель заработает дополнительные 2 млн евро.

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