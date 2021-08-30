«Тобол», «Астана» и «Шахтер» покинули еврокубки не с пустыми руками, а «Кайрат» может заработать еще больше: математика Лиги конференций
Мы посчитали!.
Мы посчитали!.
Нынешний еврокубковый сезон для Казахстана, можно считать относительно успешным: впервые за долгое время все клубы прошли стартовый для себя раунд. Несмотря на эпичные вылеты «Тобола» и «Астаны», наши клубы уже прилично заработали на евроарене.
За участие в каждом раунде Лиги конференций клубы получают по 100 тысяч евро. Также УЕФА выплатит разные бонусы за вылет на каждом из этапов квалификации:
Мало кто верил в то, что карагандинский «Шахтер» будет в шаге от выхода в групповой этап — перемены в составе и тренерском штабе, а также незавидное положение в таблице не вызывали особого оптимизма. Но карагандинцы достойно выступили в новом турнире, по пути выкинув «Стяуа» и «Колос». В
Что касается «Кайрата», то алматинцы получат приличную сумму. Сначала за участие в 1-м раунде ЛЧ
Кроме того, на групповом этапе ЛК предусмотрены следующие выплаты от УЕФА:
Победитель группы получит 650 тысяч, клуб, занявший второе место — 325 тысяч. Командам, дошедшим до ⅛ финала, выплатят 600 тысяч, до четвертьфинала — 1 млн, полуфинала — 2 млн. Финалисты получат по 3 млн, а победитель заработает дополнительные 2 млн евро.