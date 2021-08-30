УЕФА развел матчи «Спартака» и «Локо» в ЛЕ из-за возможных беспорядков. Игры красно-белых в среду начнутся рано из-за ЛЧ

«Единственная возможность проводить данные матчи в соответствии с календарем Лиги Европы — это гарантия предотвращения возможных беспорядков, предоставленная местными властями. Однако, если городские столкновения могут произойти из-за невозможности их устранения властями, два клуба не смогут играть дома в один и тот же день.



Поскольку два клуба не могут играть в один и тот же день, матчи с участием московского “Спартака” перенесены на среду. Но так как игры Лиги чемпионов проходят по вторникам и средам в 18:55 и 21:00 по центрально-европейскому времени, единственное доступное время для матчей других турниров УЕФА — 16:30», — говорится в ответе УЕФА.