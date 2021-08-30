Текущие события
Футбол. Зарубежный
29.08
Райо Вальекано
Гранада
40
Футбол. Зарубежный
29.08
Кадис
Осасуна
23
Футбол. Зарубежный
29.08
Салернитана
Рома
04
Футбол. Зарубежный
29.08
Милан
Кальяри
41
Футбол. Зарубежный
29.08
Реймс
ПСЖ
02
Футбол. Зарубежный
29.08
Атлетико
Вильярреал
22
Все события
Фоторепортажи
12ПСЖ представил Месси
30«Спартак» против Парфенова: красно-белые упустили победу в Туле
30 августа, источник: Sports.Ru

УЕФА развел матчи «Спартака» и «Локо» в ЛЕ из-за возможных беспорядков. Игры красно-белых в среду начнутся рано из-за ЛЧ

УЕФА объяснил, почему домашние матчи «Спартака» в Лиге Европы будут начинаться в 17:30 и 18:30 по местному времени.

Спартак
ЛокомотивЛига Европы: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2021
Читайте также
«Спартак» обратился в УЕФА по поводу расписания матчей Лиги Европы

Ранее клуб отмечал, что «болельщиков не устраивает столь раннее начало матчей» в результате разведения «Спартака» и «Локомотива» по разным дням.

«Единственная возможность проводить данные матчи в соответствии с календарем Лиги Европы — это гарантия предотвращения возможных беспорядков, предоставленная местными властями. Однако, если городские столкновения могут произойти из-за невозможности их устранения властями, два клуба не смогут играть дома в один и тот же день.

Поскольку два клуба не могут играть в один и тот же день, матчи с участием московского “Спартака” перенесены на среду. Но так как игры Лиги чемпионов проходят по вторникам и средам в 18:55 и 21:00 по центрально-европейскому времени, единственное доступное время для матчей других турниров УЕФА — 16:30», — говорится в ответе УЕФА.

«Спартак» начнет в ЛЕ матчем с «Легией». Дома с «Лестером» сыграют 20 октября, с «Наполи» — 24 ноября.

 Год назад она чуть не погибла, а теперь возвращается в спорт
Самая сексуальная спортсменка по версии медиа. 18+
Источник: «Реал» отказался от покупки Мбаппе этим летом
Роналду принесет «МЮ» проблемы, и только он может их решить
Крицюк снова возвращается в Россию, на этот раз в «Зенит»
Тренер сборной Хорватии подтвердил переход Влашича в «Вест Хэм»
«Тоттенхэм» — лидер, а «Вулвз» дико не везет: итоги тура АПЛ
Валерий Карпин обратился к болельщикам сборной России
Чемпион Паралимпиады: Борцы оценили мои нагрузки в толкании ядра
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь