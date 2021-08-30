УЕФА развел матчи «Спартака» и «Локо» в ЛЕ из-за возможных беспорядков. Игры красно-белых в среду начнутся рано из-за ЛЧ
УЕФА объяснил, почему домашние матчи «Спартака» в Лиге Европы будут начинаться в 17:30 и 18:30 по местному времени.
УЕФА объяснил, почему домашние матчи «Спартака» в Лиге Европы будут начинаться в 17:30 и 18:30 по местному времени.
Ранее клуб отмечал, что «болельщиков не устраивает столь раннее начало матчей» в результате разведения «Спартака» и «Локомотива» по разным дням.
«Единственная возможность проводить данные матчи в соответствии с календарем Лиги Европы — это гарантия предотвращения возможных беспорядков, предоставленная местными властями. Однако, если городские столкновения могут произойти
Поскольку два клуба не могут играть в один и тот же день, матчи с участием московского “Спартака” перенесены на среду. Но так как игры Лиги чемпионов проходят по вторникам и средам в 18:55 и 21:00 по
«Спартак» начнет в ЛЕ матчем с «Легией». Дома с «Лестером» сыграют 20 октября, с «Наполи» — 24 ноября.