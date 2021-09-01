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16:18 (мск), источник: Vesti.kz

«Астане» грозит исключение из еврокубков. Подробности

ФК «Астана» может быть исключен из еврокубков, сообщает телеграм-канал «Тень отца Гурмана».

Астана
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Источник: Reuters

По данным паблика, Казахстанская федерация футбола (КФФ) уведомила руководство столичного клуба о том, что он может быть подвергнут серьезным санкциям. Произойдет это в том случае, если до 8 октября не будет погашена кредиторская задолженность, образовавшаяся в период с 2016 по 2020 год.

Напомним, ранее этот же инсайдер сообщил, что на «Астану» наложен трансферный бан.

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