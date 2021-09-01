«Астане» грозит исключение из еврокубков. Подробности
ФК «Астана» может быть исключен из еврокубков, сообщает
Астана
ФК «Астана» может быть исключен из еврокубков, сообщает
По данным паблика, Казахстанская федерация футбола (КФФ) уведомила руководство столичного клуба о том, что он может быть подвергнут серьезным санкциям. Произойдет это в том случае, если до 8 октября не будет погашена кредиторская задолженность, образовавшаяся в период с 2016 по 2020 год.
Напомним, ранее этот же инсайдер сообщил, что на «Астану» наложен трансферный бан.