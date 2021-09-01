«Астане» грозит исключение из еврокубков. Подробности

По данным паблика, Казахстанская федерация футбола (КФФ) уведомила руководство столичного клуба о том, что он может быть подвергнут серьезным санкциям. Произойдет это в том случае, если до 8 октября не будет погашена кредиторская задолженность, образовавшаяся в период с 2016 по 2020 год.