Стало известно, почему «Зенит» экстренно отозвал Малкома, Клаудиньо и Барриоса из сборных

Как сообщил Sport24 источник, знакомый с ситуацией, это связано с перестраховкой «Зенита» перед матчем Лиги чемпионов с «Челси» (игра запланирована на 14 сентября в Лондоне), потому что в УЕФА до сих пор нет понимания, как состоится матч, и смогут ли участники делегации, побывавшие в красной зоне (в том числе в Бразилии и Колумбии) приехать в Англию, минуя карантин.

В отношении «Зенита» может быть нарушен спортивный принцип — в клубе опасаются ситуации, при которой футболистов не пропустят через границу, если они не пройдут 10-дневный карантин.