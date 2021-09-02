Стало известно, почему «Зенит» экстренно отозвал Малкома, Клаудиньо и Барриоса из сборных

Как сообщил Sport24 источник, знакомый с ситуацией, это связано с перестраховкой «Зенита» перед матчем Лиги чемпионов с «Челси» (игра запланирована на 14 сентября в Лондоне), потому что в УЕФА до сих пор нет понимания, как состоится матч, и смогут ли участники делегации, побывавшие в красной зоне (в том числе в Бразилии и Колумбии) приехать в Англию, минуя карантин.
В отношении «Зенита» может быть нарушен спортивный принцип — в клубе опасаются ситуации, при которой футболистов не пропустят через границу, если они не пройдут 10-дневный карантин.
«При этом также возможна ситуация, при которой “Зенит” рискует получить техническое поражение в матче с “Челси” за экстренный отзыв игроков из сборной, если это трио примет участие в матче. Такие же санкции могут грозить и “Челси”, который не отпустил в сборную Бразилии Тьяго Силву. Все зависит от трактовок правил ФИФА», — отметил источник.