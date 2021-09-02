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2 сентября, источник: Sport24

«Зенит» огласил заявку на групповой этап Лиги чемпионов

«Зенит» сформировал заявку для участия в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2021/22. В список «А» вошли 19 футболистов.

ЗенитЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Вратари: Михаил Кержаков, Станислав Крицюк.

Защитники: Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев, Деян Ловрен, Данил Круговой, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков.

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Полузащитники: Вильмар Барриос, Вендел, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Клаудиньо, Малком, Алексей Сутормин.

Нападающие: Сердар Азмун, Артем Дзюба.

В список «B» вошли шесть футболистов: Даниил Одоевский, Давид Бязров, Данила Хотулев, Кирилл Кравцов, Даниил Кузнецов, Аким Белохонов.

Сине-бело-голубые сыграют на групповом этапе Лиги чемпионов с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме».

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