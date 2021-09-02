«Зенит» огласил заявку на групповой этап Лиги чемпионов
«Зенит» сформировал заявку для участия в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2021/22. В список «А» вошли 19 футболистов.
ЗенитЛига чемпионов: таблица и календарь
«Зенит» сформировал заявку для участия в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2021/22. В список «А» вошли 19 футболистов.
Вратари: Михаил Кержаков, Станислав Крицюк.
Защитники: Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев, Деян Ловрен, Данил Круговой, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков.
Полузащитники: Вильмар Барриос, Вендел, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Клаудиньо, Малком, Алексей Сутормин.
Нападающие: Сердар Азмун, Артем Дзюба.