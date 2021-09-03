Матч «Челси» — «Зенит» ещё не сыгран, но вовсю обсуждается. Пустят ли наш клуб в Лондон?
Полное бездействие со стороны УЕФА.
Полное бездействие со стороны УЕФА.
Вы наверняка читали новости о срочном возвращении зенитовских легионеров в Россию. Звучит абсурдно, но Малком и Клаудиньо сели в обратный самолёт всего через пару дней после прибытия в расположение сборной Бразилии. Они даже не успели послушать предматчевую установку Тите накануне игры с Чили. Из «Зенита» пришёл сигнал: собирайте вещи и летите в Петербург. Такой же трюк клуб планировал провернуть с Вильмаром Барриосом, но в Колумбии просто так не отпустили футболиста и заставили сыграть с Боливией. А возможно, задержат ещё на один матч.
Согласитесь, со стороны похоже чуть ли не на рэкет. Сначала «Зенит» отпустил игроков, а потом срочно забирает. Но причины для этого очень весомые: слишком высока вероятность неучастия игроков в важнейшей игре с «Челси».
Всё дело в антиковидных правилах Великобритании. Для них люди, находящиеся в Бразилии или Колумбии (красная зона), — потенциально агрессивные
И эта история полностью нарушает всевозможные хартии о спортивной борьбе. Пока федерация футбола Бразилии обращается к ФИФА с просьбой наказать «Зенит», игроков и весь мир, в Петербурге пытаются разобраться, что делать с тем самым матчем в Лондоне. Несмотря на то что Россия для британцев в жёлтой зоне, «Челси» пока не может предоставить никаких гарантий, что на границе не возникнет проблем.
Казалось бы, нет ничего проще — перенесите игру в условный Будапешт, и ни у кого не возникнет никаких проблем. Но в УЕФА наверняка дилемма — с одной стороны, действующие обладатели Кубка, с другой — клуб, который спонсирует «Газпром» — не последняя для Лиги чемпионов компания.
Дедлайн по решению о допуске «Зенита» в Лондон прошёл вчера в полдень. УЕФА молчит. Новый дедлайн сегодня. И УЕФА уже не может оставаться в стороне. В случае если игру не перенесут из Лондона, а «Челси» не договорится о допуске с правительством, то встречу, скорее всего, пропустит Барриос, которого пока не отпустили из сборной.
И для чего тогда в принципе работает УЕФА?
Дмитрий Зимин