«Спартак» включил 28 футболистов в заявку на групповой этап Лиги Европы

«Спартак» выступит на групповом этапе Лиги Европы в группе C, где его соперниками будут польская «Легия», итальянский «Наполи» и английский «Лестер Сити». Свой первый матч турнира «красно-белые» проведут на своем поле против варшавской команды 15 сентября. Встреча начнется в 17:30.