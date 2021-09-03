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17:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» включил 28 футболистов в заявку на групповой этап Лиги Европы

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. «Спартак» включил 28 футболистов, в том числе новичка команды Максимилиано Кофрие, в заявку для участия в групповом этапе Лиги Европы, сообщается на официальном сайте московского клуба.

СпартакЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» выступит на групповом этапе Лиги Европы в группе C, где его соперниками будут польская «Легия», итальянский «Наполи» и английский «Лестер Сити». Свой первый матч турнира «красно-белые» проведут на своем поле против варшавской команды 15 сентября. Встреча начнется в 17:30.

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Полностью заявка «Спартака» выглядит следующим образом:

вратари — Тимур Акмурзин, Александр Максименко, Даниил Марков, Артём Ребров и Александр Селихов;.

защитники — Айртон, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Максимилиано Кофрие, Илья Кутепов, Павел Маслов и Николай Рассказов;.

полузащитники — Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Александр Ломовицкий, Резиуан Мирзов, Виктор Мозес, Квинси Промес, Наиль Умяров и Йоррит Хендрикс;.

нападающие — Джордан Ларссон, Георгий Мелкадзе, Эсекель Понсе и Александр Соболев.

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