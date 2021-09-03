Матч Лиги чемпионов «Челси» — «Зенит» пройдет на арене «Стэмфорд Бридж»

Ранее в пресс-службе петербургского клуба сообщили ТАСС, что из-за непростой эпидемиологической обстановки игра могла быть перенесена на нейтральное поле. Встреча запланирована на 14 сентября.

На сайте английского клуба стартовала продажа билетов для владельцев абонементов на игру с «Зенитом», местом проведения встречи указан «Стэмфорд Бридж».

На сайте английского клуба стартовала продажа билетов для владельцев абонементов на игру с «Зенитом», местом проведения встречи указан «Стэмфорд Бридж».

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоялась 26 августа в Стамбуле, календарь матчей был опубликован на следующий день. «Зенит» в группе H сыграет с английским «Челси» (на выезде — 14 сентября, дома — 8 декабря), итальянским «Ювентусом» (дома — 20 октября, на выезде — 2 ноября) и шведским «Мальмё» (дома — 29 сентября, на выезде — 23 ноября).