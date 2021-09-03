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17:43 (мск), источник: ТАСС

Матч Лиги чемпионов «Челси» — «Зенит» пройдет на арене «Стэмфорд Бридж»

ТАСС, 3 сентября. Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу между английским «Челси» и российским «Зенитом» пройдет на домашнем стадионе лондонского клуба «Стэмфорд Бридж». Об этом сообщает пресс-служба «Челси».

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ЗенитЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Ранее в пресс-службе петербургского клуба сообщили ТАСС, что из-за непростой эпидемиологической обстановки игра могла быть перенесена на нейтральное поле. Встреча запланирована на 14 сентября.

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На сайте английского клуба стартовала продажа билетов для владельцев абонементов на игру с «Зенитом», местом проведения встречи указан «Стэмфорд Бридж».

Открытая продажа билетов начнется 8 сентября.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоялась 26 августа в Стамбуле, календарь матчей был опубликован на следующий день. «Зенит» в группе H сыграет с английским «Челси» (на выезде — 14 сентября, дома — 8 декабря), итальянским «Ювентусом» (дома — 20 октября, на выезде — 2 ноября) и шведским «Мальмё» (дома — 29 сентября, на выезде — 23 ноября).

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