Чеферин: «Мы должны объединиться перед лицом этой позорной и шарлатанской Суперлиги»

"В 2020 и 2021 годах не было ничего нормального и ожидаемого. Сейчас мы хотим вернуться к нормальной жизни. Для этого мы должны объединиться перед лицом этой позорной и шарлатанской Суперлиги. Надеюсь, это был всего лишь эпизод. Мы не хотим пережить это снова.