Чеферин: «Мы должны объединиться перед лицом этой позорной и шарлатанской Суперлиги»
Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о Суперлиги Европы.
Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о Суперлиги Европы.
"В 2020 и 2021 годах не было ничего нормального и ожидаемого. Сейчас мы хотим вернуться к нормальной жизни. Для этого мы должны объединиться перед лицом этой позорной и шарлатанской Суперлиги. Надеюсь, это был всего лишь эпизод. Мы не хотим пережить это снова.
Мы должны оставаться едины, быть образцом для подражания в футболе. Мы должны быть вместе. Мы должны объединять в себе всю футбольную семью", — приводит слова Чеферина с прошедшей в Женеве Генеральной ассамблее Ассоциации AS.
Напомним, в апреле о создании Суперлиги объявили 12 клубов, в числе которых «Арсенал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Ювентус», «Интер» и «Милан». Впоследствии 9 из 12