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09:30 (мск), источник: Sport24

Чеферин: «Мы должны объединиться перед лицом этой позорной и шарлатанской Суперлиги»

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о Суперлиги Европы.

Лига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

"В 2020 и 2021 годах не было ничего нормального и ожидаемого. Сейчас мы хотим вернуться к нормальной жизни. Для этого мы должны объединиться перед лицом этой позорной и шарлатанской Суперлиги. Надеюсь, это был всего лишь эпизод. Мы не хотим пережить это снова.

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Мы должны оставаться едины, быть образцом для подражания в футболе. Мы должны быть вместе. Мы должны объединять в себе всю футбольную семью", — приводит слова Чеферина с прошедшей в Женеве Генеральной ассамблее Ассоциации AS.

Напомним, в апреле о создании Суперлиги объявили 12 клубов, в числе которых «Арсенал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Ювентус», «Интер» и «Милан». Впоследствии 9 из 12 клубов-основателей вышли из проекта, от участия не отказались только «Барселона», «Реал» и «Ювентус».

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