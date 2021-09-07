Президент «Барселоны»: Суперлига жива, УЕФА не может ничего сделать
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что проект Европейской Суперлиги еще жив.
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что проект Европейской Суперлиги еще жив.
«Проект Суперлиги жив. Три клуба остаются сильными. Все давление и попытки санкций ни к чему не привели. Многие клубы советуют нам продолжать, потому что им это тоже подходит. УЕФА не может ничего сделать, чтобы остановить продолжение проекта. Английские клубы, такие как “Манчестер Юнайтед” и “Ливерпуль”, были движущей силой проекта, но они оказались под очень сильным давлением.
Да, мы могли представить проект лучше, но в действительности он подходит всем нам. Формат турнира будет самым привлекательным в мире и пойдет клубам на пользу», — приводит слова функционера Mundo Deportivo.
В ночь на 19 апреля о создании Суперлиги объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус», однако в течение нескольких дней большинство клубов заявили о выходе из турнира.
«Барселона», «Реал» и «Ювентус» остались в Суперлиге. 25 мая УЕФА объявил о заведении дисциплинарных дел на эти клубы. По информации СМИ, оставшиеся в турнире команды могут быть отстранены от розыгрыша Лиги чемпионов.
Позднее министерство юстиции Швейцарии запретило УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА) выносить санкции за Суперлигу до решения суда Европейского союза. Представители нового турнира обратились в суд ЕС
9 июня УЕФА объявил, что разбирательство по делу «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» отложено до дальнейшего уведомления.
Ранее глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин раскритиковал создателей Суперлиги на генеральной ассамблее Ассоциации европейских клубов.