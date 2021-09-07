Президент «Барселоны»: Суперлига жива, УЕФА не может ничего сделать

«Проект Суперлиги жив. Три клуба остаются сильными. Все давление и попытки санкций ни к чему не привели. Многие клубы советуют нам продолжать, потому что им это тоже подходит. УЕФА не может ничего сделать, чтобы остановить продолжение проекта. Английские клубы, такие как “Манчестер Юнайтед” и “Ливерпуль”, были движущей силой проекта, но они оказались под очень сильным давлением.



Да, мы могли представить проект лучше, но в действительности он подходит всем нам. Формат турнира будет самым привлекательным в мире и пойдет клубам на пользу», — приводит слова функционера Mundo Deportivo.