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17:30 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» отреагировал на отстранение Малкома и Клаудиньо от ближайших матчей клуба

В «Зените» прокомментировали ситуацию с санкциями ФИФА в отношении бразильских футболистов клуба Малкома и Клаудиньо.

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Источник: ФК "Зенит"

ФИФА запретила Малкому и Клаудиньо играть в ближайших матчах.

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«Мы действительно получили такое письмо от ФИФА и крайне обеспокоены сложившейся ситуацией. Все эти дни клуб находился в тесном контакте и с УЕФА, ФИФА и РФС — мы знаем, что футбольные власти пытаются урегулировать проблему.

ФК “Зенит” со своей стороны направил мотивированный ответ в УЕФА и ФИФА по ситуации с отзывом бразильских игроков из сборной, а также письма с просьбой детально прояснить сложившуюся ситуацию с наложенными ограничениями. При этом отметим, что бразильской стороной были нарушены сроки по вызову Малкома, но клуб пошёл навстречу и отпустил игрока.

На данный момент никаких чётких разъяснений мы не получили и видим реальную угрозу нарушения спортивного принципа, поскольку несколько команд, участвующих в еврокубках, были априори поставлены перед необходимостью отозвать или не пускать своих игроков в национальную сборную Бразилии.

Мы считаем, что футбол должен быть на первом месте и все национальные команды, клубы и их футболисты должны находиться в равных условиях», — сказал пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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