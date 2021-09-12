«Спартак» попросил Роспотребнадзор увеличить вместимость арены на игру с «Легией» до 30%

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб «Спартак» обратился в Роспотребнадзор с просьбой об увеличении разрешенной вместимости стадиона «Открытие Банк Арена» до 30% от максимальной на матч первого тура группового этапа Лиги Европы против польской «Легии».

Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

Футбол Лига Европы 2021/2022 Группа C, 15.09.2021, 17:30 Спартак - Легия -

На данный момент на домашние матчи «Спартака» разрешен допуск не более 3 тысяч зрителей. Игру красно-белых против «Химок» (3:1) в рамках седьмого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги, которая состоялась в субботу, посетили 2 968 зрителей.

При этом 7 сентября на встрече отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года между сборными России и Мальты (2:0) на трибунах «Открытие Банк Арены» присутствовало 10 508 зрителей. Максимальное число зрителей, которые могли быть допущены на арену, составляло не более 30% от максимальной вместимости стадиона — до 13 608 зрителей.

«Мы направили еще один запрос в Роспотребнадзор, чтобы нам увеличили квоту на матч против “Легии” до 15 тысяч зрителей», — сказал Зеленов.

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Российский футбольный союз реализовывал билеты на матч между сборными России и Мальты на стадионе «Спартака» по двум сценариям — 3 тысячи билетов могли приобрести все болельщики. Билеты сверх этой квоты продавались только тем болельщикам, у которых был сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции (не позднее года с даты второй прививки) или документ, подтверждающий, что они переболели ковидом в течение последних шести месяцев. Глава пресс-службы «Спартака» подтвердил, что клуб готов реализовывать билеты на матч «Легии» аналогичным образом.