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18:27 (мск), источник: Чемпионат.com

«С 12 метров пяткой, браво!» Соперник «Зенита» по ЛЧ забил восхитительный гол

Серьёзная заявка от «Мальмё» на гол года в Швеции.

МальмеЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

Уже на следующей неделе стартует групповой этап Лиги чемпионов, в котором Россию представит «Зенит». Команда Семака идёт на первом месте в РПЛ, не зная поражений (пять побед, две ничьи). Соперники «Зенита» по группе стартовали по-разному: «Челси» пропустил только один гол в трёх матчах, «Ювентус» проиграл «Эмполи» (0:1) и «Наполи» (1:2) и сыграл вничью с «Удинезе» (2:2), а «Мальмё» занимает второе место в чемпионате, который начался в апреле (проводится по системе «весна — осень»).

Роскошный гол пяткой

В последнем туре «Мальмё» встречался с «Норрчёпингом» и досадно потерял два очка, пропустив на пятой добавленной минуте ко второму тайму. Но настоящим украшением матча стал другой гол, забитый на 59-й минуте. Полузащитник Ади Налич после быстрого разворота точно пробил пяткой по воротам. Мяч летел так быстро, что вратарь «Норрчёпинга» не успел среагировать и сложиться. Оцените, как восхитительно!

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«Ади Налич. На свой ноутбук, пожалуйста».

«Кем мог бы быть Налич, если бы его голова всегда шла рука об руку с талантом, который у него в ногах?».

«ОМГ, удивительно».

«С 12 метров пяткой. Браво, Ади!».

«Блин, как вкусно!».

Налич в целом проводит неплохой сезон в Швеции: забил четыре гола и отдал три голевые передачи в 17 матчах. Кроме того, полузащитник отметился ассистом в квалификации Лиги чемпионов. Если сравнивать трансферную стоимость боснийца (€ 750 тыс.) с футболистами «Зенита», то получится, что Налич дешевле всех игроков команды Семака.

Главные звёзды «Мальмё»

Футбол

Лига чемпионов 2021/2022
Группа H, 29.09.2021, 19:45

Зенит-Мальме-

Кроме того, сине-бело-голубым стоит опасаться нападающего Антонио Чолака. Хорватский форвард перешёл в шведский клуб на правах аренды из ПАОК и сразу стал главной звездой команды. Чолак забил восемь голов и отдал одну голевую передачу в 14 играх чемпионата и наколотил пять мячей в квалификации Лиги чемпионов. Хорват стал лучшим бомбардиром отборочного этапа ЛЧ, обойдя таких известных снайперов, как Гётце и Бен-Йеддер.

Ещё одна звезда чемпионата Швеции — полузащитник Велько Бирманчевич. Сербский вингер за семь матчей квалификации Лиги чемпионов забил четыре гола и отметился двумя результативными передачами. Классный дриблер, он чаще всех в сезоне-2019/2020 из балканских чемпионатов шёл в обводку (в среднем 13 попыток за матч). С этими парнями чемпионам России следует быть особенно внимательными. «Зенит» сыграет с «Мальмё» 29 сентября (дома) и 23 ноября (на выезде).

Павел Прохоров

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