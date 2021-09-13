«Локомотив» представил проморолик к старту нового сезона Лиги Европы

«Мы стали сильнее и увереннее в себе. Мы ставим максимальные задачи. Мы готовы. Мы — московский “Локомотив”, — написал клуб.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/u6iSVybdaC8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

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27 августа, состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022, в ходе которой московский «Локомотив» узнал своих соперников. «Локомотив» попал в группу E, в рамках которого красно-зелёным предстоит сыграть с итальянским «Лацио», французским «Марселем» и турецким «Галатасараем». Первый матч в нынешнем розыгрыше Лиги Европы железнодорожники проведут 16 сентября. Они примут на своём поле «Марсель». Встреча начнётся в 19:45 мск.

Напомним, «Локомотив» занял третье место в розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021, но получил прямую путёвку в групповой этап Лиги Европы благодаря победе в Кубке России.