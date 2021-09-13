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15:27 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» представил проморолик к старту нового сезона Лиги Европы

Пресс-служба «Локомотива» презентовала проморолик, посвященный старту команды в групповой стадии Лиги Европы сезона 2021−2022.

ЛокомотивЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Мы стали сильнее и увереннее в себе. Мы ставим максимальные задачи. Мы готовы. Мы — московский “Локомотив”, — написал клуб.

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27 августа, состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022, в ходе которой московский «Локомотив» узнал своих соперников. «Локомотив» попал в группу E, в рамках которого красно-зелёным предстоит сыграть с итальянским «Лацио», французским «Марселем» и турецким «Галатасараем». Первый матч в нынешнем розыгрыше Лиги Европы железнодорожники проведут 16 сентября. Они примут на своём поле «Марсель». Встреча начнётся в 19:45 мск.

Напомним, «Локомотив» занял третье место в розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021, но получил прямую путёвку в групповой этап Лиги Европы благодаря победе в Кубке России.

Красно-зелёные являются одним из двух представителей России на этом этапе Еврокубка. Московский «Спартак» не пробился в ЛЧ, уступив в квалификации лиссабонской «Бенфике», поэтому теперь будет играть в Лиге Европы.

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