1 365 болельщиков «Спартака» смогут посетить матч против «Наполи»

«На данный момент в связи с ковидными ограничениями максимально разрешенная вместимость стадиона “Диего Армандо Марадона” в Неаполе составляет 27 295 человек. Пять процентов от общего числа мест будет выделено болельщикам “Спартака” — это 1 365 билетов.

Цена билета на гостевую трибуну — 35 евро. Для прохода на стадион каждый зритель должен подтвердить наличие «зеленого сертификата» от Министерства здравоохранения Италии. Получить его можно на основании сертификата вакцинированного (в Италии признаются вакцины Johnson& Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca и Pfizer/BioNTech), переболевшего или по свежему отрицательному ПЦР-тесту.



Важно: согласно действующим ограничениям граждане Российской Федерации не могут посещать Италию в туристических целях. При этом данный запрет не относится к гражданам и резидентам стран Евросоюза и Шенгенского соглашения", — сообщается в заявлении клуба.