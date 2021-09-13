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21:10 (мск), источник: Sport24

1 365 болельщиков «Спартака» смогут посетить матч против «Наполи»

Официальный сайт «Спартака» сообщил о правилах допуска зрителей на матч 2-го тура Лиги Европы против «Наполи».

Наполи
СпартакЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«На данный момент в связи с ковидными ограничениями максимально разрешенная вместимость стадиона “Диего Армандо Марадона” в Неаполе составляет 27 295 человек. Пять процентов от общего числа мест будет выделено болельщикам “Спартака” — это 1 365 билетов.

Футбол

Лига Европы 2021/2022
Группа C, 30.09.2021, 19:45

Наполи-Спартак-

Цена билета на гостевую трибуну — 35 евро. Для прохода на стадион каждый зритель должен подтвердить наличие «зеленого сертификата» от Министерства здравоохранения Италии. Получить его можно на основании сертификата вакцинированного (в Италии признаются вакцины Johnson& Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca и Pfizer/BioNTech), переболевшего или по свежему отрицательному ПЦР-тесту.

Важно: согласно действующим ограничениям граждане Российской Федерации не могут посещать Италию в туристических целях. При этом данный запрет не относится к гражданам и резидентам стран Евросоюза и Шенгенского соглашения", — сообщается в заявлении клуба.

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