Футболисты «Челси» Пулишич и Канте пропустят матч с «Зенитом»

«Кристиан не участвовал в сегодняшней тренировке. Мы говорили, что ждем его возвращения после международного перерыва, чтобы у него был 10-дневный период тренировок и восстановления, прежде чем он вернется на поле. Он всё еще находится в стадии восстановления и индивидуальных тренировок, поэтому еще не готов», — приводит слова Тухеля официальный сайт «Челси».

«Вчера Н’Голо участвовал в двух тренировках и тренировался сегодня, но он не успевает восстановиться к игре в Лиге чемпионов. Мы не будем рисковать им сейчас, в этот момент сезона. Мы решили дать ему еще одну нагрузку на завтрашней тренировке, затем у него будет выходной вместе с остальной частью команды, а потом тренировка с командой в пятницу, чтобы полностью быть готовым к воскресной игре с “Тоттенхэмом”», — добавил тренер.