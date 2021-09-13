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21:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты «Челси» Пулишич и Канте пропустят матч с «Зенитом»

Футболисты «Челси» Кристиан Пулишич и Н’Голо Канте не сыграют с петербургским «Зенитом» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов, заявил на предматчевой пресс-конференции главный тренер лондонского клуба Томас Тухель.

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Источник: AFP 2021

Встреча группы H «Челси» — «Зенит» пройдет во вторник, 14 сентября, и начнется в 22:00 мск.

Футбол

Лига чемпионов 2021/2022
Группа H, 14.09.2021, 22:00

Челси-Зенит-

«Кристиан не участвовал в сегодняшней тренировке. Мы говорили, что ждем его возвращения после международного перерыва, чтобы у него был 10-дневный период тренировок и восстановления, прежде чем он вернется на поле. Он всё еще находится в стадии восстановления и индивидуальных тренировок, поэтому еще не готов», — приводит слова Тухеля официальный сайт «Челси».

«Вчера Н’Голо участвовал в двух тренировках и тренировался сегодня, но он не успевает восстановиться к игре в Лиге чемпионов. Мы не будем рисковать им сейчас, в этот момент сезона. Мы решили дать ему еще одну нагрузку на завтрашней тренировке, затем у него будет выходной вместе с остальной частью команды, а потом тренировка с командой в пятницу, чтобы полностью быть готовым к воскресной игре с “Тоттенхэмом”», — добавил тренер.

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