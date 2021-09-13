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13 сентября, источник: ТАСС

Семак рассказал, какие футболисты «Зенита» не сыграют с «Челси» в Лиге чемпионов

Матч первого тура группового раунда состоится во вторник.

Зенит
ЧелсиЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Футболисты петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев, Магомед Оздоев и Деян Ловрен не прилетели на матч Лиги чемпионов против английского «Челси».

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Об этом сообщил на пресс-конференции главный тренер петербуржцев Сергей Семак.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и действующим победителем турнира «Челси» пройдет во вторник в Лондоне, начало — 22:00 мск.

«Вильмар Барриос пока не прилетел, он не может прилететь по действующему законодательству и коронавирусным ограничениям. Оздоев, Караваев и Ловрен — это три игрока, которые не помогут нам завтра точно. По Барриосу шанс есть, есть постановление, которое позволяет определенной категории граждан завтра после 4 утра пересекать границу. Надеемся, что Барриос ближе к обеду прилетит и примет участие в матче», — сказал Семак.

Также «Зенит» на групповом этапе сыграет с итальянским «Ювентусом» и шведским «Мальмё».

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