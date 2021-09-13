Семак рассказал, какие футболисты «Зенита» не сыграют с «Челси» в Лиге чемпионов

«Вильмар Барриос пока не прилетел, он не может прилететь по действующему законодательству и коронавирусным ограничениям. Оздоев, Караваев и Ловрен — это три игрока, которые не помогут нам завтра точно. По Барриосу шанс есть, есть постановление, которое позволяет определенной категории граждан завтра после 4 утра пересекать границу. Надеемся, что Барриос ближе к обеду прилетит и примет участие в матче», — сказал Семак.