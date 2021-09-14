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00:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» в роли аутсайдера. Как победить лучший клуб Европы?

Сегодня чемпионы России начнут еврокубковый сезон.

Зенит
ЧелсиЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters
Футбол

Лига чемпионов 2021/2022
Группа H, 14.09.2021, 22:00

Челси-Зенит-

Давно «Зенит» не находился в подобном статусе. Мы привыкли к тому, что сине-бело-голубые постоянно считаются фаворитами матчей премьер-лиги, коэффициенты на их победы в РПЛ у букмекеров почти всегда мизерные. Да и в Лиге чемпионов сложно вспомнить настолько громадную разницу в классе между «Зенитом» и клубом-соперником. Конечно, в играх с дортмундской «Боруссией», «Миланом» и «Атлетико» невская команда тоже изначально смотрела на противника снизу вверх. Но, пожалуй, такого разрыва, как сейчас, не было с дебюта «Зенита» в Лиге чемпионов в 2008 году, когда команда Дика Адвоката попала в группу с могучими «Ювентусом» и «Реалом».

Да и тогда, 13 лет назад, петербуржцы входили в групповой этап в ранге победителей Кубка УЕФА. А сейчас «Зенит» возвращается в Лигу чемпионов сразу после худшего еврокубкового сезона в своей истории — одно очко за шесть матчей.

Но оптимизма на старте этой осени больше. Главная причина, как ни парадоксально, в том, что «Зенит» впервые за те самые 13 лет оказался в квартете сразу с двумя грандами и стартует на поле действующего победителя Лиги чемпионов.

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Вспомните прошлый год. «Зениту», казалось, повезло с календарем — в первом же туре он принимал «Брюгге», одну из слабейших по рейтингу команд турнира. Однако неожиданное поражение подорвало всю кампанию, и «Зенит» заслуженно остался за бортом плей-офф. Второй год подряд.

Нынешняя осень — третья в Лиге чемпионов для Сергея Семака. Две попытки провалены, и уже после второй поднялась серьезная волна возмущений. В соцсетях открыто требовали увольнения Семака, но тренер выдержал давление и получил еще один шанс.

Три чемпионства подряд — это замечательно. Но амбиции «Зенита» шире внутреннего доминирования. В клубе никогда не скрывали, что хотят видеть сине-бело-голубые цвета среди лучших в Европе. Именно под решение серьезных задач в Лиге чемпионов покупали Малкома, Клаудиньо, Вендела, Барриоса, Азмуна. И если два провала в Лиге чемпионов подряд можно списать на совпадение, то в третьем могут разглядеть закономерность. А это может означать перемены.

Вопрос в том, что будут считать провалом. Номинально «Зенит» — аутсайдер группы, как и «Мальме». И если год или два назад выход невского клуба в ⅛ финала Лиги чемпионов никого бы не удивил, то сейчас это станет полноценной сенсацией. То есть одним успехом Семак может перебить сразу две катастрофы.

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Но сначала нужно заявить о себе в Лондоне. Повторю очевидное: «Зенит» впервые за много лет — явный аутсайдер матча. А это значит, что поражение никого не удивит, зато даже ничья резко повысит самооценку зенитовцев. Но стремиться нужно к победе — в конце концов, «Челси» пока только втягивается в сезон, а правительство Великобритании и ФИФА все-таки разрешили Малкому, Клаудиньо и Барриосу сыграть в Лондоне. Да, без травмированных Караваева и Оздоева будет чуть труднее, но потерь могло быть и больше.

«Челси» могуч. Как верно заметил в интервью «СЭ» известный британский тренер Харри Реднапп, слабых мест у лондонцев нет, а на каждой позиции — по два равноценных исполнителя. Хорош на старте сезона Лукаку, который уже огорчил в этом году одну российскую команду — сборную на Евро-2020. В отличной форме Маунт, Хаверц, Ковачич, Джеймс, Менди.

Но «Зенит» все равно обязан играть смело, а не вжиматься в штрафную площадь всей командой, как год назад в Дортмунде. Тогда за трусливую игру штаб Семака справедливо раскритиковали, тем более что «Зенит» все равно уступил. Та игра показала, что даже парковка «автобуса» не спасает от поражения с фаворитом. Так почему бы не рискнуть?

Автор: Гоша Чернов

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