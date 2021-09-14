Главный тренер «Бенфики»: киевское «Динамо» не уступает «Барселоне» и «Баварии»

«Мы не смотрим на киевское “Динамо” как на самую слабую команду в группе… это совсем не так! У него самый квалифицированный активный тренер в мире, я его очень уважаю и восхищаюсь. У этой команды было пять представителей в сборной Украины на последнем чемпионате Европы. Киевское “Динамо” не уступает “Барселоне” и “Баварии”.