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09:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Главный тренер «Бенфики»: киевское «Динамо» не уступает «Барселоне» и «Баварии»

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш поделился ожиданиями от предстоящего матча с киевским «Динамо» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

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Источник: РИА "Новости"
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«Мы не смотрим на киевское “Динамо” как на самую слабую команду в группе… это совсем не так! У него самый квалифицированный активный тренер в мире, я его очень уважаю и восхищаюсь. У этой команды было пять представителей в сборной Украины на последнем чемпионате Европы. Киевское “Динамо” не уступает “Барселоне” и “Баварии”.

«Динамо» — команда с тактической расстановкой и идеей игры, которая мне нравится, потому что я тоже думаю как Луческу. Мы должны попытаться остановить двух-трёх игроков, которые, на мой взгляд, наиболее важны для организации игры «Динамо», — приводятся слова Жезуша на официальном сайте «Бенфики».

Матч между «Бенфикой» и «Динамо» состоится 14 сентября в Киеве.

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