Сегодня наши стартуют в еврокубках. Сверим ожидания? Вам тоже страшно?
Третье место — это успех. Для всех. Согласны?
Третье место — это успех. Для всех. Согласны?
Вот уже два сезона мы позоримся в Европе. В сентябре 2020-го еще была надежда, что до этого, в 2019-м, произошел временный сбой, но в 2021-м иллюзий уже нет. Пришло полное понимание, что мы отстали. Это глубочайший кризис, и выходить из него придется минимум 5 лет. Реформы, которые обсуждаются, опоздали, их эффект невозможен в ближайшей перспективе. И они по-прежнему только обсуждаются.
Обидный вылет «Сочи» и «Рубина» в квалификации ЛК — это приговор в таблице коэффициентов. Мы лишились 12 матчей в группе Лиги конференций, которая при текущем уровне конкуренции в ЛЧ и ЛЕ становится самым реальным поставщиком коэффициентов для стран вне топ-5.
Теперь мы почти гарантировано опустимся ниже 11-й строчки на старте следующего сезона и останемся там. Чемпионаты вне топ-11 не получают гарантированных мест ни в ЛЧ, ни в ЛЕ. Увы, начало с 1-го или 2-го раунда отбора ЛЧ и ЛК без гарантий хотя бы одного представителя в группе — это новая реальность для клубов из России через 3 сезона, как раз тогда, когда активируют реформы в еврокубках (расширение группового этапа, швейцарская система, увеличение доходов и так далее).
За последние 2 года наши успели проиграть «Локомотиву» из Тбилиси, «Маккаби» из Хайфы, «Нефтчи» из Баку, «Вольфсбергу» из Австрии, «Лудогорцу» из Болгарии, «Ференцварошу» из Венгрии. Наши топы оказались неконкурентоспособны на фоне «Браги», «Брюгге», «Зальцбурга», загребского «Динамо» и «Олимпиакоса».
Перед стартом нового сезона мне страшно. В том числе потому, что знаю: русские игроки наших топ-клубов тотально не уверены в себе. Это касается и выступления в Европе за клуб, и игр за сборную. У ребят нет иллюзий, они понимают, как сильно вырос уровень соперников и не вырос их собственный. Не менее ясно они осознают, с чем их смешают, если случится новый провал.
Правда, мы так низко рухнули в последнее время, что уже довольно сложно определить, что именно будет провалом. Пожалуй, только четвертые места для всех клубов в своих группах с разгромами от фаворитов.
«Челси» на другой планете. Команда берет ЛЧ, а после этого усиливается Лукаку и Саулем. Два мощных состава, прекрасный Тухель, агрессивный стиль, поставленный прессинг, физическая мощь и вообще никаких контраргументов у «Зенита». Только надежда на тотальную недооценку от соперника.
«Ювентус» очень неудачно начал сезон, и пока нет ощущения, что команда сможет оперативно исправиться. Те, кто ждал, что без Роналду станет лучше, пока очень разочарованы.
1 очко и 16-е место не так удивляют, как 32% процента владения против далеко не беспроблемного «Наполи». Вроде бы и хочется напечатать, что шансы против такого «Юве» есть, тем более ответка «Зенита» с «Челси» будет дома в последнем туре (решат все задачи?), но сразу вспоминается отлет от «Лацио» без игроков основы, и пальцы останавливаются.
«Мальме» — крепкий соперник. Готовый, бегущий, запредельно мотивированный. Прошел 4 стадии квалификации, выбил в том числе «Рейнджерс» и «Лудогорец». У вас есть уверенность, что «Зенит» прошел бы такой отбор?
Ожидания: «Зенит» достойно играет с «Челси» и особенно с «Ювентусом», берет 4−6 очков с «Мальме» и переходит в Лигу Европы. Правда, там по новому регламенту предстоит тяжелый стык со вторым местом группы ЛЕ за право сыграть в ⅛ финала, но это далекая история.
Физически игроки «Спартака» плохо готовы к сезону, они ничего не показали с «Бенфикой», нестабильны в чемпионате, усиления так и не последовало. Немного обнадеживает, что Руй переломил себя и начал играть 3−5−2, осознав, что 4−2−3−1 этот состав не тянет. Впрочем, даже при идеальной готовности «Спартак» выглядел бы аутсайдером в такой группе.
По раскладам «Лестер» и «Наполи» — вне конкуренции. Главные фавориты турнира по версии букмекеров. «Лестер» уже привык к еврокубкам, умеет распределять силы на чемпионат и ЛЕ, обоймы точно хватит. Летом мощно укрепился за счет лидеров крепких клубов:
«Наполи» тоже жертвовать турниром не будет, все в Европе четко осознали, что конкуренция внутри лиг слишком серьезная, чтобы забивать на ЛЕ и лишать себя подстраховки. Состав у Спаллетти — сами понимаете: Мертенс, Инсинье, Осимхен, Руис, Кулибали и так далее.
«Легия» выиграла 2 последних чемпионата Польши, это более классная команда, если сравнивать с «Ракувом», которой прибил «Рубин». Правда, поляки сейчас сыплются в чемпионате (16-е место после 5 матчей: 2 победы — 3 поражения).
Ожидания: удачная борьба с «Легией» за 3-е место и переход в Лигу конференций.
Очень непредсказуемая группа. С одной стороны, Николич — самый успешный тренер РПЛ по игре в еврокубках, от «Локо» точно ждешь большего, чем от «Спартака». С другой стороны, команда заново собрана, осталась без лидера Крыховяка, а уровень всех соперников и тренеров — Лига чемпионов.
«Лацио» Сарри летом отпустил Хоакима Корреу в «Интер», но зато расширил скамейку за счет Педро, Хюсая, Башича и Фелипе Андерсона. Глубины состава римлянам не хватало. Клуб точно не стал слабее по сравнению с прошлым сезоном, когда играл в ⅛ финала ЛЧ.
«Марсель» Сампаоли очень сильно обновился, в команду инвестированы серьезные деньги. Им принадлежит второй по цене трансфер в Лиге 1 (после Хакими) — Жерсон Сантош из «Фламенго» (25 млн). Плюс Милик, Ундер, Арит, Гендузи, Салиба, Лирола. Очень серьезная команда.
«Галатасарай» Терима тоже непременно будет в гонке. Фалькао уехал, из звезд-пенсионеров остались только Фегули, Бабел, Туран и Муслера, но есть сильный костяк из перспективных ребят, который набрали этим летом на продажу. Почти в стилистике «Локомотива» Рангника.
Ожидания: борьба с «Галатасараем» за 3-е место и переход в Лигу конференций. С надеждой, что «Локо» способен на большее.
Расписание матчей
Егор Кузнец