«Огненная поддержка». «Зенит» выпустил ролик перед первым матчем Лиги чемпионов

Напомним, сегодня, 14 сентября, подопечные Сергея Семака встретятся с «Челси» на «Стэмфорд Бридж». Игра начнётся в 22:00 по московскому времени.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/TDad2Haymxo" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Футбол Лига чемпионов 2021/2022 Группа H, 14.09.2021, 22:00 Челси - Зенит -

В качестве главного судьи матч обслужит Бартош Франковски. Ассистировать ему будут соотечественники Марцин Бонек и Якуб Винклер. Резервный судья — Кжиштоф Якубик. За VAR будут отвечать Марко Фриц (Германия) и Марко Ди Белло (Италия).