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13:38 (мск), источник: Чемпионат.com

«Огненная поддержка». «Зенит» выпустил ролик перед первым матчем Лиги чемпионов

Футбольный клуб «Зенит» разместил на своём YouTube-канале видео перед первым матчем группового этапа Лиги чемпионов.

Зенит
ЧелсиЛига чемпионов: таблица и календарь
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Напомним, сегодня, 14 сентября, подопечные Сергея Семака встретятся с «Челси» на «Стэмфорд Бридж». Игра начнётся в 22:00 по московскому времени.

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Футбол

Лига чемпионов 2021/2022
Группа H, 14.09.2021, 22:00

Челси-Зенит-

В качестве главного судьи матч обслужит Бартош Франковски. Ассистировать ему будут соотечественники Марцин Бонек и Якуб Винклер. Резервный судья — Кжиштоф Якубик. За VAR будут отвечать Марко Фриц (Германия) и Марко Ди Белло (Италия).

Ранее стало известно, что матч «Челси» — «Зенит» смогут посетить только те фанаты из России, которые пройдут 14-дневный карантин после прибытия в Великобританию. Напомним, УЕФА снял ограничения для болельщиков на посещение выездных матчей команд в еврокубках.

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