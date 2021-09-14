«Барса» против призраков прошлого, возможный вылет шейхов и шанс «Шахтера» на плей-офф. Разбираем расклады в каждой группе ЛЧ
Главный турнир осени стартует уже сегодня!
Главный турнир осени стартует уже сегодня!
Состав групп Лиги чемпионов-2021/22:
Последние несколько лет два ближневосточных проекта — «Манчестер Сити» и «ПСЖ» — нацелены на победу в Лиге чемпионов. Команда Пепа Гвардиолы доходила до финала турнира в прошлом сезоне, но уступила «Челси». Парижане проиграли в решающем матче «Баварии» в августе 2020-го, а этой весной затормозили на стадии полуфинала.
Жеребьевка не только свела их вместе в одной группе, но и подкинула очень опасного третьего оппонента — «Лейпциг». Не смотрите, что немцы за одно трансферное окно потеряли главного тренера Юлиана Нагельсманна и лидеров на поле Дайота Упамекано, Ибраиму Конате и Марселя Забитцера. Конвейер «Ред Булл» работает без перебоев, и всем ушедшим были найдены достойные замены на общую сумму в 107 млн евро.
Самое главное, что «Лейпциг» при любом кадровом сочетании не сдаст в фирменном прессинге. Очень интересно посмотреть, как его будет преодолевать тот же «ПСЖ» с Месси, Неймаром и Мбаппе в составе. Да и «Брюгге» при всей его игровой ограниченности может упереться дома. Третье место «Сити» или «ПСЖ» — это будет шок.
Прогноз: «Манчестер Сити», «Лейпциг» — в плей-офф ЛЧ, «ПСЖ» — в Лиге Европы.
Чемпион Испании, вице-чемпион Италии, вице-чемпион Португалии и «Ливерпуль», который финишировал третьим в АПЛ из-за аномальной эпидемии травм в защите. Иногда «выскочек», заскакивающих в групповой этап Лиги чемпионов, раскупают за межсезонье (как «Лилль», к примеру), но это не тот случай — все участники группы B сохранили боевой состав, а то и укрепили его.
При этом у всех четверых есть проблемы — «Атлетико» плохо играет первые таймы и не может найти стабильной игры в нападении, «Ливерпуль» только восстанавливает потерянные в прошлом году игровые связи, «Милан» не нашел оптимальной «десятки» в стартовый состав, а «Порту» кажется немного легковесным для встречи с классными соперниками.
Назовите итоговый порядок команд в группе в случайном порядке — и ни один вариант не удивит.
Прогноз: «Атлетико», «Ливерпуль» — в плей-офф, «Милан» — в Лиге Европы.
«Бешикташ» стал чемпионом страны впервые за четыре года, лиссабонский «Спортинг» — впервые за 19 лет. Обоим помог закрытый и практичный стиль игры. Даже сейчас «Бешикташ» возглавляет таблицу чемпионата Турции с разницей забитых и пропущенных 7:0 после четырех туров. «Спортинг» после крупной победы в первом туре чемпионата Португалии тяготеет к низовым матчам: 2:1, 2:0, 1:1, 1:1.
«Аякс» и дортмундская «Боруссия» абсолютно другие в плане философии — яркие, открытые и предпочитающие зрелищные 4:3 скучному счету 1:0. Группа, в которой тоже возможен любой итоговый расклад, интересна именно столкновением двух противоположных футбольных концепций. Символично, что «стыковые» матчи внутри групп будут проводиться между командами, исповедующими один и тот же стиль.
Прогноз: «Аякс» и «Спортинг» — в плей-офф ЛЧ, «Боруссия» — в Лиге Европы.
Когда стали известны три участника группы D, аккаунт менхенгладбахской «Боруссии» грустно пошутил: «Нас не пригласили на вечер встречи выпускников». «Реал», «Интер» и «Шахтер» уже встречались в одной группе в прошлом году, и результат был неожиданным — будущие чемпионы Италии заняли последнее место, а мадридский «Реал» заскочил в плей-офф в последнем туре, до этого дважды проиграв «Шахтеру».
Вполне возможно, что и сейчас результат будет тем же — «Интер» потерял главного тренера и нескольких лидеров, а «Реал», напротив, обретает стабильность после пары турбулентных сезонов. В отсутствие Менхенгладбаха «Шахтер» должен побороться за вторую путевку в плей-офф, тем более, что в прошлом году «горняки» не прошли туда только по дополнительным показателям.
Для Тирасполя сам факт дебюта в Лиге чемпионов уже праздник.
Прогноз: «Реал», «Шахтер» — в плей-офф ЛЧ, «Интер» — в Лиге Европы.
Издание The Athletic в дни, предшествующие первому большому матчу группового этапа Лиги чемпионов, вспоминало о предыдущей встрече «Баварии» и «Барселоны», которая закончилась со счетом 8:2. Не так давно были и другие печальные для каталонских болельщиков цифры — 4:0 и 3:0 в двух полуфиналах.
Группа E вообще похожа на шкаф «Барселоны» со скелетами. Причем, ее собственными. Киевское «Динамо» с тем же «баварским» счетом громило «Барсу» в 1997 году — 3:0 и 4:0. «Бенфика» громко побеждала каталонцев лишь однажды, зато в финале Кубка европейских чемпионов 60 лет назад.
«Реал» посыпался после ухода Криштиану Роналду, и сейчас все ждут, что «Барселона» посыпется без Лео Месси. Группа в ЛЧ для этого вполне подходящая. Если не скинуть команду Кумана в Лигу Европы, то хотя бы серьезно напугать.
Прогноз: «Бавария», «Барселона» — в плей-офф ЛЧ, «Бенфика» — в Лиге Европы.
Вы ведь помните прошлогодний финал Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреалом»? Понравилось? Движуха началась только в послематчевой серии одиннадцатиметровых, где сильнее оказались испанцы. А теперь нас ждут два поединка между этими командами.
Тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер вообще любит «зеркалить» оппонентов, что делает действия его футболистов эффективными, но не очень зрелищными. «Вильярреал» играет в похожем практичном ключе. И «Янг Бойз» явно не будут лезть на рожон.
Можно было бы сказать, что из этого ряда выбивается «Аталанта», но сколько можно жить инерционными стереотипами? В прошлом году, после яркого начала с «Мидтъюлландом», бергамаски за четыре оставшихся матча группы забили четыре мяча, а в плей-офф — один в двух играх с «Реалом». Сейчас «Аталанта» идет на 10 месте в серии А с тремя забитыми мячами после трех туров. Что-то на голевую феерию не похоже.
Прогноз: «Манчестер Юнайтед», «Аталанта» — в плей-офф, «Вильярреал» — в Лиге Европы.
Серьезно, скажите, чем подбор команд «Лилль», «Севилья», «Зальцбург» и «Вольфсбург» лучше варианта «Лацио», «Марсель», «Локомотив» и «Галатасарай»? Или варианта «Наполи», «Лестер», «Спартак» и «Легия»? Тем более, что «Севилья» куда лучше ассоциируется с Лигой Европы, чем с Лигой чемпионов.
Ладно, порадуемся за возросший средний уровень групп во втором по статусу еврокубке, но у нас наметилась еще одна «группа жизни». «Севилья» выглядит фаворитом, хотя играет в очень прямолинейный футбол. Может, даже более прямолинейный, чем «Вольфсбург». «Лилль» и «Зальцбург» многих потеряли за межсезонье. В общем, интрига должна жить до конца, но перспективы двух участников плей-офф незавидные.
Прогноз: «Севилья», «Зальцбург» — в плей-офф ЛЧ, «Вольфсбург» — в Лиге Европы.
Есть такая бородатая шутка:
— За кого будешь болеть?
— За наших.
— А потом?
После такой жеребьевки можно сразу выбирать, за кого болеть, не откладывая дело на окончание группового этапа. Увы, к этому нас приучили российские клубы, включая «Зенит», за последние пару сезонов. «Челси» и «Ювентус» — это слишком серьезно. А вот «Мальме» выглядит более простой командой, чем те же «Брюгге» или «Лион» с «Лейпцигом» в предыдущие годы. Наконец-то у чемпиона России есть хорошие шансы на евровесну.
«Ювентус» как-то тяжело вкатывается в сезон, поэтому прямо сейчас «Челси» выглядит однозначным фаворитом. Очень удачно, что «Зениту» играть с лондонцами дома в последнем туре. Год назад «Краснодар» сумел воспользоваться отсутствием мотивации у «Челси» и добыл ничью на «Стэмфорд Бридж». Тот же сценарий может сработать и в этот раз, тем более играть в декабре предстоит дома.
Прогноз: «Челси», «Ювентус» — в плей-офф ЛЧ, «Зенит» — в Лиге Европы.
Станислав Рынкевич