«Барса» против призраков прошлого, возможный вылет шейхов и шанс «Шахтера» на плей-офф. Разбираем расклады в каждой группе ЛЧ

Состав групп Лиги чемпионов-2021/22:

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CTC7PQGtAUH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CTC7PQGtAUH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CTC7PQGtAUH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Матч ТВ (@matchtv_channel)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Группа А

Ждем сенсации – один из фаворитов должен вылетить в Лигу Европы

Лионель Месси | Источник: Reuters

Последние несколько лет два ближневосточных проекта — «Манчестер Сити» и «ПСЖ» — нацелены на победу в Лиге чемпионов. Команда Пепа Гвардиолы доходила до финала турнира в прошлом сезоне, но уступила «Челси». Парижане проиграли в решающем матче «Баварии» в августе 2020-го, а этой весной затормозили на стадии полуфинала.

Жеребьевка не только свела их вместе в одной группе, но и подкинула очень опасного третьего оппонента — «Лейпциг». Не смотрите, что немцы за одно трансферное окно потеряли главного тренера Юлиана Нагельсманна и лидеров на поле Дайота Упамекано, Ибраиму Конате и Марселя Забитцера. Конвейер «Ред Булл» работает без перебоев, и всем ушедшим были найдены достойные замены на общую сумму в 107 млн евро.

Самое главное, что «Лейпциг» при любом кадровом сочетании не сдаст в фирменном прессинге. Очень интересно посмотреть, как его будет преодолевать тот же «ПСЖ» с Месси, Неймаром и Мбаппе в составе. Да и «Брюгге» при всей его игровой ограниченности может упереться дома. Третье место «Сити» или «ПСЖ» — это будет шок.

Прогноз: «Манчестер Сити», «Лейпциг» — в плей-офф ЛЧ, «ПСЖ» — в Лиге Европы.

Группа B

Каждый матч — огонь! Интрига продержится до последнего тура

Киран Триппьер | Источник: AP 2021

Чемпион Испании, вице-чемпион Италии, вице-чемпион Португалии и «Ливерпуль», который финишировал третьим в АПЛ из-за аномальной эпидемии травм в защите. Иногда «выскочек», заскакивающих в групповой этап Лиги чемпионов, раскупают за межсезонье (как «Лилль», к примеру), но это не тот случай — все участники группы B сохранили боевой состав, а то и укрепили его.

При этом у всех четверых есть проблемы — «Атлетико» плохо играет первые таймы и не может найти стабильной игры в нападении, «Ливерпуль» только восстанавливает потерянные в прошлом году игровые связи, «Милан» не нашел оптимальной «десятки» в стартовый состав, а «Порту» кажется немного легковесным для встречи с классными соперниками.

Назовите итоговый порядок команд в группе в случайном порядке — и ни один вариант не удивит.

Прогноз: «Атлетико», «Ливерпуль» — в плей-офф, «Милан» — в Лиге Европы.

Группа С

Открытые «Аякс» с «Боруссией» против закрытых «Спортинга» и «Бешикташа»

Эрлинг Холланд | Источник: Reuters

«Бешикташ» стал чемпионом страны впервые за четыре года, лиссабонский «Спортинг» — впервые за 19 лет. Обоим помог закрытый и практичный стиль игры. Даже сейчас «Бешикташ» возглавляет таблицу чемпионата Турции с разницей забитых и пропущенных 7:0 после четырех туров. «Спортинг» после крупной победы в первом туре чемпионата Португалии тяготеет к низовым матчам: 2:1, 2:0, 1:1, 1:1.

«Аякс» и дортмундская «Боруссия» абсолютно другие в плане философии — яркие, открытые и предпочитающие зрелищные 4:3 скучному счету 1:0. Группа, в которой тоже возможен любой итоговый расклад, интересна именно столкновением двух противоположных футбольных концепций. Символично, что «стыковые» матчи внутри групп будут проводиться между командами, исповедующими один и тот же стиль.

Прогноз: «Аякс» и «Спортинг» — в плей-офф ЛЧ, «Боруссия» — в Лиге Европы.

Группа D

Повторение прошлогоднего результата, только без такой драматургии

Донецкий «Шахтер» | Источник: AFP 2021

Когда стали известны три участника группы D, аккаунт менхенгладбахской «Боруссии» грустно пошутил: «Нас не пригласили на вечер встречи выпускников». «Реал», «Интер» и «Шахтер» уже встречались в одной группе в прошлом году, и результат был неожиданным — будущие чемпионы Италии заняли последнее место, а мадридский «Реал» заскочил в плей-офф в последнем туре, до этого дважды проиграв «Шахтеру».

Вполне возможно, что и сейчас результат будет тем же — «Интер» потерял главного тренера и нескольких лидеров, а «Реал», напротив, обретает стабильность после пары турбулентных сезонов. В отсутствие Менхенгладбаха «Шахтер» должен побороться за вторую путевку в плей-офф, тем более, что в прошлом году «горняки» не прошли туда только по дополнительным показателям.

Для Тирасполя сам факт дебюта в Лиге чемпионов уже праздник.

Прогноз: «Реал», «Шахтер» — в плей-офф ЛЧ, «Интер» — в Лиге Европы.

Группа E

У болельщиков «Барселоны» прибавится плохих воспоминаний о «Баварии»

Роберт Левандовски | Источник: Reuters

Издание The Athletic в дни, предшествующие первому большому матчу группового этапа Лиги чемпионов, вспоминало о предыдущей встрече «Баварии» и «Барселоны», которая закончилась со счетом 8:2. Не так давно были и другие печальные для каталонских болельщиков цифры — 4:0 и 3:0 в двух полуфиналах.

Группа E вообще похожа на шкаф «Барселоны» со скелетами. Причем, ее собственными. Киевское «Динамо» с тем же «баварским» счетом громило «Барсу» в 1997 году — 3:0 и 4:0. «Бенфика» громко побеждала каталонцев лишь однажды, зато в финале Кубка европейских чемпионов 60 лет назад.

«Реал» посыпался после ухода Криштиану Роналду, и сейчас все ждут, что «Барселона» посыпется без Лео Месси. Группа в ЛЧ для этого вполне подходящая. Если не скинуть команду Кумана в Лигу Европы, то хотя бы серьезно напугать.

Прогноз: «Бавария», «Барселона» — в плей-офф ЛЧ, «Бенфика» — в Лиге Европы.

Группа F

Здесь лучше просто смотреть результаты игр на следующее утро

Криштиану Роналду | Источник: Reuters

Вы ведь помните прошлогодний финал Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреалом»? Понравилось? Движуха началась только в послематчевой серии одиннадцатиметровых, где сильнее оказались испанцы. А теперь нас ждут два поединка между этими командами.

Тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер вообще любит «зеркалить» оппонентов, что делает действия его футболистов эффективными, но не очень зрелищными. «Вильярреал» играет в похожем практичном ключе. И «Янг Бойз» явно не будут лезть на рожон.

Можно было бы сказать, что из этого ряда выбивается «Аталанта», но сколько можно жить инерционными стереотипами? В прошлом году, после яркого начала с «Мидтъюлландом», бергамаски за четыре оставшихся матча группы забили четыре мяча, а в плей-офф — один в двух играх с «Реалом». Сейчас «Аталанта» идет на 10 месте в серии А с тремя забитыми мячами после трех туров. Что-то на голевую феерию не похоже.

Прогноз: «Манчестер Юнайтед», «Аталанта» — в плей-офф, «Вильярреал» — в Лиге Европы.

Группа G

Как в Лиге чемпионов оказалась группа из Лиги Европы?

Серьезно, скажите, чем подбор команд «Лилль», «Севилья», «Зальцбург» и «Вольфсбург» лучше варианта «Лацио», «Марсель», «Локомотив» и «Галатасарай»? Или варианта «Наполи», «Лестер», «Спартак» и «Легия»? Тем более, что «Севилья» куда лучше ассоциируется с Лигой Европы, чем с Лигой чемпионов.

Ладно, порадуемся за возросший средний уровень групп во втором по статусу еврокубке, но у нас наметилась еще одна «группа жизни». «Севилья» выглядит фаворитом, хотя играет в очень прямолинейный футбол. Может, даже более прямолинейный, чем «Вольфсбург». «Лилль» и «Зальцбург» многих потеряли за межсезонье. В общем, интрига должна жить до конца, но перспективы двух участников плей-офф незавидные.

Прогноз: «Севилья», «Зальцбург» — в плей-офф ЛЧ, «Вольфсбург» — в Лиге Европы.

Группа H

Доминирование «Челси», борьба «Зенита» с «Мальме»

Есть такая бородатая шутка:

— За кого будешь болеть?

— За наших.

— А потом?

После такой жеребьевки можно сразу выбирать, за кого болеть, не откладывая дело на окончание группового этапа. Увы, к этому нас приучили российские клубы, включая «Зенит», за последние пару сезонов. «Челси» и «Ювентус» — это слишком серьезно. А вот «Мальме» выглядит более простой командой, чем те же «Брюгге» или «Лион» с «Лейпцигом» в предыдущие годы. Наконец-то у чемпиона России есть хорошие шансы на евровесну.

«Ювентус» как-то тяжело вкатывается в сезон, поэтому прямо сейчас «Челси» выглядит однозначным фаворитом. Очень удачно, что «Зениту» играть с лондонцами дома в последнем туре. Год назад «Краснодар» сумел воспользоваться отсутствием мотивации у «Челси» и добыл ничью на «Стэмфорд Бридж». Тот же сценарий может сработать и в этот раз, тем более играть в декабре предстоит дома.

Прогноз: «Челси», «Ювентус» — в плей-офф ЛЧ, «Зенит» — в Лиге Европы.