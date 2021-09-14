Барриос прилетел к «Зениту» в Лондон. Он сможет сыграть с «Челси»

«Все понимали, что это беспрецедентная ситуация, но благодаря усилиям УЕФА и РФС, клуб сумел привезти Барриоса в Лондон — футболист только что прилетел и уже прошел границу, он будет готовится к игре вместе с командой», — сказали в пресс-службе «Зенита».