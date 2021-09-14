Текущие события
Футбол. Еврокубки
17:30
Маккаби Хайфа
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
17:30
Маккаби Тель-Авив
Алашкерт
Футбол. Еврокубки
19:45
Янг Бойз
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
19:45
Севилья
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
22:00
Вильярреал
Аталанта
Футбол. Еврокубки
22:00
Лилль
Вольфсбург
Футбол. Еврокубки
22:00
Челси
Зенит
Футбол. Еврокубки
22:00
Мальме
Ювентус
Футбол. Еврокубки
22:00
Динамо К
Бенфика
Футбол. Еврокубки
22:00
Барселона
Бавария
Все события
Фоторепортажи
32Все участники Лиги чемпионов по группам
14Карпин начал с нулей
15:45 (мск), источник: Sports.Ru

Барриос прилетел к «Зениту» в Лондон. Он сможет сыграть с «Челси»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос сможет выйти на поле в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Он уже прибыл в Лондон.

Зенит
ЧелсиЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

Тренер Сергей Семак вчера сообщал, что колумбиец не прилетел из-за действующего законодательства и коронавирусных ограничений.

«Все понимали, что это беспрецедентная ситуация, но благодаря усилиям УЕФА и РФС, клуб сумел привезти Барриоса в Лондон — футболист только что прилетел и уже прошел границу, он будет готовится к игре вместе с командой», — сказали в пресс-службе «Зенита».

«Челси» и «Зенит» сегодня встретятся в Лондоне, начало — в 22:00 по московскому времени.

Читайте также
 Год назад она чуть не погибла, а теперь возвращается в спорт
Самая сексуальная спортсменка по версии медиа. 18+
Лига чемпионов – уже сегодня: разбираем расклады в каждой группе
В «Динамо» прокомментировали интерес «Барселоны» к Захаряну
«Бавария» и «Челси» уверенно победят: топ ставок на Еврокубки
«МЮ» выиграет 1-й тайм, «Мальме» удивит «Юве»: ставим на ЛЧ
Зобнин рассказал, что изменилось в сборной России при Карпине
Сделай ставку и получи футболку «Зенита»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь