Тренер «Легии» назвал «Спартак» фаворитом в предстоящем матче Лиги Европы
Встреча первого тура группового этапа состоится в Москве в среду.
Встреча первого тура группового этапа состоится в Москве в среду.
МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Спартак» является фаворитом матча первого тура группового этапа Лиги Европы против польской «Легии». Такое мнение высказал на пресс-конференции главный тренер «Легии» Чеслав Михневич.
Матч между «Спартаком» и «Легией» состоится в среду. Встреча пройдет в Москве на «Открытие Банк — Арене» и начнется в 17:30 мск.
«Мы внимательно посмотрели матчи “Спартака” с “Бенфикой”, “Уралом”, “Сочи”, “Нижним Новгородом”, — сказал Михневич. — “Спартак” обычно играл в этих матчах по схеме 3+4+3, в эту схему хорошо встраиваются [Квинси] Промес и другие футболисты. Мы, конечно, с уважением относимся к “Спартаку”, и я лично приезжал на матчи красно-белых с “Химками” и “Сочи”. “Спартак” сейчас усилился, хорошо играет, одним из ключевых футболистов команды стал [Виктор] Мозес. Мы не являемся фаворитами предстоящего матча, но фавориты не всегда побеждают».
Помимо «Спартака» и «Легии» в группе С выступают английский «Лестер» и итальянский «Наполи». Команды сыграют в четверг, встреча пройдет в Англии и начнется в 22:00 мск.