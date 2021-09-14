Забивали ПСЖ и побеждали «Баварию». Кто из игроков «Кайрата» уже играл в групповой стадии еврокубков

Лишь четыре представителя «Кайрата» ранее играли в групповых этапах европейских континентальных турниров. Самым опытным в этом плане является 37-летний бразильский нападающий Вагнер Лав, на счету которого восемь групповых стадий. У 30-летнего белорусского защитника Дениса Полякова их пять, у 28-летнего хавбека из Польши Яцека Гуральски — три, а у 33-летнего форварда из Бразилии Жоао Пауло — два.

Футбол Лига конференций 2021/2022 Группа H, 16.09.2021, 17:30 Кайрат - Омония -

Начнем с более скромных показателей, а именно с Пауло. Этот футболист два раза играл в групповом этапе Лиги Европы, а происходило такое в составе болгарского «Лудогорца». В сезоне 2017/18 он провел на поле 59 минут в игре со стамбульским «Башакшехиром» (0:0). В оставшихся встречах Жоао неизменно оставался на скамейке запасных.

В сезоне-2018/19 он провел уже две встречи в рамках группы. Четыре минуты он отыграл в противостоянии с АЕКом из Ларнаки (0:0), а еще 63 минуты в матче с немецким «Байером» (1:1).

Если в первом случае «Лудогорец» вышел из группы и проиграл лишь в 1/16 финала «Милану», то в следующем сезоне болгарский клуб занял последнее место в квартете.

Статистика Пауло в групповых стадиях: три матча, без голевых действий.

Многое из этого знакомо Гуральски. Объясняется это тем, что в то же время польский хавбек выступал за одну команду с Пауло. В сезоне-2017/18 Яцек отыграл все шесть матчей в группе, в пяти случаях появившись на поле с первых минут. Соперниками были «Башакшехир», немецкий «Хоффенхайм» и португальская «Брага».

В сезоне-2018/19 он провел в группе пять матчей. Конкурировать «Лудогорцу» пришлось с «Байером», АЕКом и «Цюрихом». В итоге команда заняла последнее место с четырьмя баллами, а Гуральски заработал лишь два предупреждения.

В кампании-2019/20 Яцек частично помог «Лудогорцу» выйти в плей-офф Лиги Европы. Команда достойно себя проявила в квартете с московским ЦСКА, венгерским «Ференцварошем» и испанским «Эспаньолом». Поляк провел лишь три матча (суммарно 83 минуты), заработав удаление в проигранной встрече с «Эспаньолом» (0:6). Болгарский коллектив пробился в 1/16 финала Лиги Европы, но в межсезонье Гуральски сменил «Лудогорец» на «Кайрат» и в дальнейшем турнире участия не принял.

Статистика Гуральски в групповых стадиях: 14 матчей, три желтые и одна красная карточки.

У Полякова большой опыт выступлений в еврокубках в составе белорусского БАТЭ. В 2012 году клубу удалось пробиться в группу Лиги чемпионов, в которой борисовчан ждали встречи с «Баварией», «Лиллем» и «Валенсией». Поляков отыграл во всех матчах 90 минут, кроме игры последнего тура с «Баварией» (1:4), в которой будущий футболист «Кайрата» удалился в ходе второго тайма. Денис также поиграл в историческом домашнем матче с мюнхенцами, когда БАТЭ удалось обыграть немцев со счетом 3:1.

В сезоне-2014/15 команде вновь удалось пробиться в группу Лиги чемпионов. В соперниках был «Атлетик Бильбао», «Порту» и донецкий «Шахтер». Поляков провел четыре игры и помог заработать клубу единственные три очка. Это случилось в домашней игре с «Атлетиком», в которой белорусы победили со счетом 2:1, а один из голов записал на свой счет Денис.

Спустя год случился еще один забег БАТЭ в Лиге чемпионов. Среди оппонентов были «Барселона», «Рома» и «Байер». Защитник провел все шесть матчей, заработав два «горчичника».

В сезоне-2017/18 Поляков дебютировал и в группе Лиги Европы. Он сыграл по два раза против лондонского «Арсенала», немецкого «Кельна» и сербской «Црвены Звезды». В этих встречах ничем особым Денис не отметился.

В следующем же году вновь Лига Европы. В группе «Челси», венгерский «Фехервар» и греческий ПАОК. Денис отыграл в четырех матчах и не принял участие лишь во встречах с «Челси». Клубу удалось выйти из группы со второго места, но Поляков зимой отправился покорять чемпионат России.

Статистика Полякова в групповых стадиях: 26 матчей, один гол, пять желтых и одна красная карточка.

Ну и самая богатая еврокубковая история среди действующих футболистов «Кайрата», несомненно, у Вагнера. Он дебютировал в групповом этапе Лиги чемпионов осенью 2004 года в составе ЦСКА. Соперниками «армейцев» были «Челси», ПСЖ и «Порту». В шести матчах Лав отметился двумя голами и одним ассистом. И все это произошло в противостоянии с ПСЖ. В том же году московскому клубу покорился Кубок УЕФА.

В сезоне-2005/06 он провел четыре матча в группе Кубка УЕФА. Бразилец оформил дубль в игре с софийским «Левски», а также огорчил забитым мячом фанатов «Марселя».

Спустя год ЦСКА вернулся в Лигу чемпионов, где команду уже ждали игры с «Порту», «Арсеналом» и «Гамбургом». Вагнер провел пять матчей, отыграв в каждом из них не меньше 75 минут, но голевыми действиями не отметился. Зато заработал три желтые карточки.

В кампании-2007/08 снова была группа Лиги чемпионов. В ней он провел по одной встрече против «ПСВ», «Фенербахче» и «Интера». Против каждого соперника Лав забил гол и в игре с «Интером», вдобавок к мячу, оформил ассист. Несмотря на это, во всем групповом этапе «армейцы» набрали всего одно очко.

Осенью 2008 года ЦСКА вернулся в группу Кубка УЕФА. В четырех матчах осенней стадии Вагнер наколотил шесть мячей и сделал одну результативную передачу. От его действий пострадали испанский «Депортиво», нидерландский «Фейеноорд», польский «Лех» и французский «Нанси». Бразилец продолжил забивать и в новом году, уже в 1/16 и ⅛ финала, но все равно ЦСКА не удалось добраться до четвертьфиналов.

В сезоне-2010/11 «красно-синие» попали в групповую стадию Лиги Европы. Вагнер провел четыре матча в играх со швейцарской «Лозанной», пражской «Спартой» и итальянским «Палермо». Лишь в гостевом разгроме против «Лозанны» (3:0) Лав отметился результативными действиями, оформив дубль.

Спустя год бразилец с ЦСКА играл в Лиге чемпионов. Шесть матчей из шести, 540 минут из 540 возможных. В соперниках были «Лилль», «Интер» и «Трабзонспор». В этих баталиях форвард забил один гол и сделал три ассиста.

Следующей групповой стадии пришлось ждать семь лет. В сезоне-2018/19 Вагнер поиграл в Лиге Европы за «Бешикташ». В пяти матчах со шведским «Мальме», норвежским «Сарпсборгом» и бельгийским «Генком» он забил три мяча.

Статистика Вагнера в групповых стадиях: 37 матчей, 19 голов, семь ассистов, шесть желтых карточек.

Игра первого тура групповой стадии Лиги конференций между «Кайратом» и «Омонией» пройдет в четверг, 16 сентября, в 20:30 по местному времени. В прямом эфире ее покажет телеканал Qazsport.