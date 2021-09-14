Битва красавиц, «Челси» — «Зенит»: девушки и жены соперников по Лиге чемпионов

К счастью, на данный момент в Англии почти сняты все ограничения, касающиеся похода на футбол, поэтому девушки и жены могут в живую поддерживать своих мужчин.

Разумеется, не все так просто для петербургских красавиц, ведь международные перелеты являются проблемой. Но мы не сомневаемся, что они зарядят своих героев на борьбу в игре с одним из фаворитов Лиги чемпионов.