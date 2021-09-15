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11:30 (мск), источник: Sports.Ru

Роналду нокаутировал стюарда мячом на разминке, очень переживал и после матча подарил футболку

Сразу извинился.

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Источник: Reuters

Криштиану Роналду красиво вернулся в «Манчестер Юнайтед: три гола в двух первых матчах (один из них — еще и в первом матче в ЛЧ с “Янг Бойз”). Но перед игрой был не очень приятный эпизод.

Во время разминки Роналду случайно попал в стюарда, стоящего на боковой линии поля. Та сразу упала, к ней подбежали коллеги, чтобы убедиться, что все в порядке. Но, кажется, женщине сильно досталось.

Источник: Reuters
Источник: Reuters

Прибежал и Криш — португалец явно чувствовал себя виноватым. Когда он убедился, что сильного вреда не причинил, вернулся на поле и продолжил разминку.

К счастью, все закончилось хорошо. Женщина очнулась и к концу матча уже улыбалась. Еще бы, ведь Криштиану подарил ей свою футболу, несмотря на плохое настроение после матча.

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2:1
Первый тайм: 0:1
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