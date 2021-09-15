Роналду нокаутировал стюарда мячом на разминке, очень переживал и после матча подарил футболку

Криштиану Роналду красиво вернулся в «Манчестер Юнайтед: три гола в двух первых матчах (один из них — еще и в первом матче в ЛЧ с “Янг Бойз”). Но перед игрой был не очень приятный эпизод.

Во время разминки Роналду случайно попал в стюарда, стоящего на боковой линии поля. Та сразу упала, к ней подбежали коллеги, чтобы убедиться, что все в порядке. Но, кажется, женщине сильно досталось.

Прибежал и Криш — португалец явно чувствовал себя виноватым. Когда он убедился, что сильного вреда не причинил, вернулся на поле и продолжил разминку.

К счастью, все закончилось хорошо. Женщина очнулась и к концу матча уже улыбалась. Еще бы, ведь Криштиану подарил ей свою футболу, несмотря на плохое настроение после матча.