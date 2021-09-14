«Челси» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч группового этапа Лиги чемпионов

Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Стартовые составы команд:

«Челси»: Менди, Рюдигер, Аспиликуэта, Кристенсен, Жоржиньо, Ковачич, Джеймс, Алонсо, Маунт, Зиеш, Лукаку.

«Зенит»: Крицюк, Сутормин, Ракицкий, Чистяков, Дуглас Сантос, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Азмун, Малком.

Игру обслужит польская бригада арбитров во главе с Бартошем Франковским. Помогать ему будут ассистенты Марцин Бонек и Якуб Винклер. Резервный рефери — Кжиштоф Якубик. Видеоассистенты главного арбитра — Марко Фриц (Германия) и Марко Ди Белло (Италия).