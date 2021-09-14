«Барселона» и «Бавария» опубликовали составы на матч Лиги чемпионов
Сегодня, 14 августа, состоится игра группового этапа Лиги чемпионов между каталонской «Барселоной» и мюнхенской «Баварией».
Бавария
БарселонаЛига чемпионов: таблица и календарь
Сегодня, 14 августа, состоится игра группового этапа Лиги чемпионов между каталонской «Барселоной» и мюнхенской «Баварией».
Встреча пройдёт на стадионе «Камп Ноу». Начало матча — в 22:00 мск. Главный арбитр встречи — англичанин Майкл Оливер.
Команды опубликовали составы на предстоящий матч:
«Барселона»: тер Штеген, Альба, Роберто, Пике, Араухо, Гарсия, Бускетс, Френки де Йонг, Педри, Депай, Люк де Йонг.
«Бавария»: Нойер, Юпамекано, Зюле, Павар, Киммих, Горецка, Левандовски, Сане, Дэвис, Мюллер, Мусиала.
Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал лондонский «Челси». До этого в турнире побеждали «Бавария» и «Ливерпуль».