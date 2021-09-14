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22:11 (мск), источник: ТАСС

Белорусский судья назначил четыре пенальти за тайм в матче Лиги чемпионов

Алексей Кульбаков три 11-метровых поставил в ворота «Севильи», один — в сторону «Зальцбурга», два из них не были реализованы.

Севилья
ЗальцбургЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 14 сентября. Белорусский арбитр Алексей Кульбаков поставил четыре пенальти в первом тайме матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов между испанской «Севильей» и австрийским «Зальцбургом». Встреча прошла в Севилье и завершилась со счетом 1:1.

Три из четырех 11-метровых были назначены в ворота испанской команды. На 13-й минуте 19-летний нападающий австрийцев Карим Адейеми не реализовал возможность поразить ворота соперника. Через восемь минут Кульбаков назначил второй пенальти в ворота «Севильи», который реализовал полузащитник Лука Сучич. На 37-й минуте Сучич не смог забить с точки, попав в штангу. На 42-й минуте встречи счет с пенальти сравнял полузащитник «Севильи» Иван Ракитич.

Белорусский арбитр показал в сумме за матч 10 желтых карточек, две из которых превратились в красную для марокканского нападающего «Севильи» Юссефа Эн-Несери на 50-й минуте. Команды выступают в группе G вместе с французским «Лиллем» и германским «Вольфсбургом», матч которых состоится позже во вторник.

Севилья
1:1
Первый тайм: 1:1
Зальцбург
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