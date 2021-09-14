Белорусский судья назначил четыре пенальти за тайм в матче Лиги чемпионов
Алексей Кульбаков три 11-метровых поставил в ворота «Севильи», один — в сторону «Зальцбурга», два из них не были реализованы.
Алексей Кульбаков три 11-метровых поставил в ворота «Севильи», один — в сторону «Зальцбурга», два из них не были реализованы.
ТАСС, 14 сентября. Белорусский арбитр Алексей Кульбаков поставил четыре пенальти в первом тайме матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов между испанской «Севильей» и австрийским «Зальцбургом». Встреча прошла в Севилье и завершилась со счетом 1:1.
Три из четырех 11-метровых были назначены в ворота испанской команды. На 13-й минуте 19-летний нападающий австрийцев Карим Адейеми не реализовал возможность поразить ворота соперника. Через восемь минут Кульбаков назначил второй пенальти в ворота «Севильи», который реализовал полузащитник Лука Сучич. На 37-й минуте Сучич не смог забить с точки, попав в штангу. На 42-й минуте встречи счет с пенальти сравнял полузащитник «Севильи» Иван Ракитич.
Белорусский арбитр показал в сумме за матч 10 желтых карточек, две из которых превратились в красную для марокканского нападающего «Севильи» Юссефа Эн-Несери на 50-й минуте. Команды выступают в группе G вместе с французским «Лиллем» и германским «Вольфсбургом», матч которых состоится позже во вторник.