Роналду снова забил! А «Манчестер Юнайтед» проиграл из-за Лингарда

Криштиану Роналду продолжает зажигать после возвращения в «Манчестер Юнайтед»! В первом матче за манкунианцев в АПЛ португалец оформил дубль в ворота «Ньюкасла», а теперь забил и в первом матче в Лиге чемпионов. 36-летний форвард снова получает удовольствие от футбола, которое, казалось, потерял в последние месяцы в «Ювентусе».

Криштиану «отличился» ещё во время предматчевой разминки — попал мячом в девушку-стюарда. Увидев, что она пострадала, звёздный футболист подбежал к ней извиниться и узнать, не причинил ли вреда. Вполне возможно, девушке (если она переживала за «Янг Бойз») большую боль принесло не это попадание Роналду, а то, которое случилось на 13-й минуте игры.

«Манчестер Юнайтед» забил быстрый гол благодаря португальцу. Роналду открылся на грани офсайда и ловко выскочил из-за спины соперника на передачу Бруну Фернандеша. Удивительно, насколько невнимательно действовал защитник «Янг Бойз» против форварда топ-класса. Криштиану потребовалось всего одно касание, чтобы поразить цель. И доля везения. Голкипер Давид фон Бальмос почти отразил удар, но мяч всё-таки нырнул в ворота.

Роналду повторил рекорд своего вечного соперника Лионеля Месси, который забивал в Лиге чемпионов в ворота 36 команд. В списке «клиентов» португальца «Янг Бойз» тоже стал 36-м. К слову, в Швейцарии Криштиану повторил достижение и Икера Касильяса: у обоих теперь 177 матчей в ЛЧ. Очевидно, уже во втором туре форвард побьёт рекорд бывшего голкипера «Реала».

Игра шла по сценарию Уле-Гуннара Сульшера, но всё неожиданно поменял один эпизод. На 35-й минуте Аарон Ван-Биссака совершил грубый фол и отправился в раздевалку, заработав заслуженное удаление. «Манчестер Юнайтед» пришлось сконцентрироваться на удержании минимальной победы. Сульшер отреагировал быстрой заменой, выпустив защитника Диогу Дало вместо вингера Джейдона Санчо. Более того, в перерыве ещё усилил оборону: убрал Донни ван-де Бека, который опять может пожаловаться на то, что не получил настоящего шанса, и бросил в бой Рафаэля Варана.

Тем не менее сохранить 1:0 у «МЮ» не получилось. На 66-й минуте Муми Нгамалё сравнял счёт, опередив после прострела с правого фланга как раз Варана.

Ещё через несколько минут Сульшер отправил отдыхать Роналду. Португалец покидал поле под мощный свист трибун и был, конечно же, не рад замене. Однако решение норвежского тренера понять можно: когда команда постоянно обороняется вдесятером, эффективность Криштиану снижается. По статистике Роналду совершил 29 касаний мяча, нанёс два удара (оба в створ), сделал 85% точных передач и заработал на себе два фола.

Куда больше впечатляет статистика преимущества «Янг Бойз» по итогам 90 минут: удары — 19:2 (5:2). «Манчестер Юнайтед» почти «отскочил» в Швейцарии, однако на 95-й минуте гол в свои ворота привёз Джесси Лингард. Вышедший вместо Роналду полузащитник пытался сделать пас назад вратарю, а в итоге просто подарил мяч Теозону-Жордану Сибачо. Форвард «Янг Бойз» забил один из самых простых голов в карьере. Но точно запомнит его на всю жизнь!