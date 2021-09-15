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00:02 (мск), источник: Lenta.Ru

«Зенит» проиграл «Челси» в стартовом матче Лиги чемпионов

Петербургский «Зенит» проиграл лондонскому «Челси» в матче первого тура Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Стартовая встреча турнира прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счетом 1:0 в пользу англичан. Единственный мяч на 69-й минуте забил нападающий лондонцев Ромелу Лукаку.

Перед матчем российские футболисты «Зенита» отказались преклонить колено в рамках акции, направленной на борьбу с расизмом. В акции поучаствовали легионеры Дуглас Сантос, Вендел, Вильмар Барриос, Малком, Клаудиньо и Сердар Азмун, а также полный состав «Челси».

В следующем туре Лиги чемпионов «Зенит» пример шведский «Мальме». Встреча пройдет 29 сентября и начнется в 19:45 по московскому времени.

Челси
1:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
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