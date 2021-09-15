«Бавария» второй раз подряд разгромила «Барселону» в Лиге чемпионов

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ТАСС, 14 сентября. Немецкая «Бавария» со счетом 3:0 обыграла испанскую «Барселону» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.

Мячи забили Томас Мюллер (33-я минута) и Роберт Левандовский (56, 85). Мюллер забил «Барселоне» седьмой гол в Лиге чемпионов в шести матчах, никто больше него не забивал испанской команде в этом турнире.

Команды встретились в Лиге чемпионов в 10-й раз, семь игр остались за мюнхенцами, две победы на счету каталонцев, еще одна встреча завершилась вничью. Последний раз «Бавария» и «Барселона» встречались в августе 2020 года в четвертьфинале Лиги чемпионов, игра завершилась со счетом 8:2 в пользу команды из Германии. «Барселона» последний раз побеждала «Баварию» в главном еврокубковом турнире в мае 2015 года в рамках полуфинала (3:0).