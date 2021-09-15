«Зенит» не побеждает в Лиге чемпионов 8 матчей подряд

До поражения в игре с «Челси» клуб из Санкт-Петербурга уступал дважды дортмундской «Боруссии» (1:2 и 0:2), дважды «Брюгге» (0:3 и 1:2), по одному разу «Бенфике» (0:3) и «Лацио» (1:3). Также на счету «Зенита» ничья с «Лацио» (1:1). Последняя победа сине-бело-голубых в ЛЧ датирована 27 ноября 2019 года — был обыгран «Лион» со счётом 2:0.