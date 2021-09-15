«Зенит» напугал «Челси». Но проиграл

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Матч в столице Великобритании был обречен на то, чтобы стать заметной частью истории «Зенита». Сложно вспомнить, когда клуб сталкивался с такими гигантскими трудностями перед еврокубковой игрой. Сложно представить, когда еще подобное повторится.

Питерцы окончательно узнали о том, что все-таки предстоит ехать в гости к «Челси» за две с половиной недели до стартового свистка. Из-за этого пришлось экстренно решать вопросы с визами, но это меньшая из проблем. Сложности с Малкомом, Клаудиньо и Барриосом долго оставляли открытыми вопросы места проведения встречи, а затем и самого участия в ней перечисленных футболистов.

С бразильцами ситуация разрешилась только в субботу, а с колумбийцем — вообще во вторник днем. Гендиректор «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» сообщил, что у Барриоса еще и закончились пустые страницы в паспорте — и эту ситуацию тоже пришлось разруливать максимально оперативно.

Плюс ко всему чемпионы России еще и впервые за долгое время оказались явным аутсайдером пары. «Челси» — действующий победитель Лиги чемпионов, который впервые после майского триумфа вышел на поле в этом статусе. Все 90 минут с трибун «Стэмфорд Бридж» доносилось угрожающее: «Чемпионы Европы! Вы знаете, что это мы!» Другими словами, против сине-бело-голубых было если не все, то многое.

На предматчевой пресс-конференции я спросил и у Сергея Семака, и у Дмитрия Чистякова, устроит ли их ничья в таких сложных обстоятельствах ничья. Главный тренер дал понять, что хочет взять три очка несмотря ни на что, а защитник прямо ответил: «Только победа». Такой настрой порадовал, хотя и казался небольшим лукавством.

Семак удивил составом. Дзюба, отдавший две голевые передачи в последней встрече РПЛ с «Ахматом», остался в запасе. Но большим сюрпризом стало даже не это, а схема. В Лондон не прилетел Деян Ловрен, но, несмотря на это, Семак сыграл в три центральных защитника — одним из них стал только что прибывший в Англию Барриос. И колумбиец выглядел в целом достойно, причем в тройке с ним поднялись уровню и Ракицкого с Чистяковым. Центр обороны действовал дисциплинированно и весь первый тайм сдерживал Лукаку. Хотя в одном из эпизодов Чистяков все-таки упустил бельгийца.

«Зенит» выстоял в стартовой 45-минутке и вообще выглядел солидно. В атаке, правда, чего-то опасного гости не создали, хотя и превзошли синих по ударам в створ — 1:0. Но за этот ноль защиту стоит поблагодарить.

Однако тревога сохранялась и в перерыве. Все понимали, что такое случается часто: фаворит недооценивает оппонента, который выходит на поле с максимальным настроем и сдерживает ничью к концу первого тайма.

Томас Тухель даже не произвел замены в раздевалке, однако натиск на ворота Крицюка усилился. Сразу же «Стэмфорд Бридж» увидел первый удар в створ от своих любимцев, а следом Рюдигер устроил слалом на 50 метров и чудом не забил — это единственный случай, когда «Зенит» капитально ошибся.

К середине второго тайма стало ясно, что и «Челси» смертен. Однако Семак не угадал с центрфорвардом. Дзюба слабо провел старт сезона, но Азмун до поры плохо выглядел в Лондоне. Иранец упустил два неплохих момента, что непростительно при небольшом количестве остроты.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CT0RFViMG_8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CT0RFViMG_8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CT0RFViMG_8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Челси» все-таки забил. Полтора тайма «Зенит» выдержал, но один раз упущенный за спину Лукаку — это приговор. Именно бельгиец забил единственный гол, хотя весь матч провел в тени.

Семак пытался спасти встречу. И респект ему за активные замены. Даже при слабой игре Азмуна он оставил его на поле, зато выпустил к нему в тройку Дзюбу и Ерохина. И в концовке Азмун чуть не сделал гол для Дзюбы — Артем дотянулся до мяча после прострела, но не попал в створ, зато повредил Менди. Это был самый эмоциональный момент матча.

На финише гости даже устроили подобие навала, что было сложно представить — «Зенит» на поле лучшего клуба Европы прижал его к воротам, пусть и на пару минут. Однако за это очки не дают.

0:1 — достойно, но мало.