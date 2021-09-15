Текущие события
Футбол. Еврокубки
14.09
Вильярреал
Аталанта
22
Футбол. Еврокубки
14.09
Лилль
Вольфсбург
00
Футбол. Еврокубки
14.09
Челси
Зенит
10
Футбол. Еврокубки
14.09
Мальме
Ювентус
03
Футбол. Еврокубки
14.09
Динамо К
Бенфика
00
Футбол. Еврокубки
14.09
Барселона
Бавария
03
Футбол. Еврокубки
14.09
Янг Бойз
Манчестер Юнайтед
21
Футбол. Еврокубки
14.09
Севилья
Зальцбург
11
Футбол. Еврокубки
14.09
Маккаби Хайфа
Фейеноорд
00
Футбол. Еврокубки
14.09
Маккаби Тель-Авив
Алашкерт
41
Все события
Фоторепортажи
15Очаровавшие мир: самые красивые спортсменки времен СССР
28Россия — Мальта: болельщики скучали, игроки перекусывали на поле, Карпин ярко жестикулировал
01:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» напугал «Челси». Но проиграл

Сине-бело-голубые уступили в Лондоне (0:1) в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

Зенит
ЧелсиЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Матч в столице Великобритании был обречен на то, чтобы стать заметной частью истории «Зенита». Сложно вспомнить, когда клуб сталкивался с такими гигантскими трудностями перед еврокубковой игрой. Сложно представить, когда еще подобное повторится.

Питерцы окончательно узнали о том, что все-таки предстоит ехать в гости к «Челси» за две с половиной недели до стартового свистка. Из-за этого пришлось экстренно решать вопросы с визами, но это меньшая из проблем. Сложности с Малкомом, Клаудиньо и Барриосом долго оставляли открытыми вопросы места проведения встречи, а затем и самого участия в ней перечисленных футболистов.

С бразильцами ситуация разрешилась только в субботу, а с колумбийцем — вообще во вторник днем. Гендиректор «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» сообщил, что у Барриоса еще и закончились пустые страницы в паспорте — и эту ситуацию тоже пришлось разруливать максимально оперативно.

Плюс ко всему чемпионы России еще и впервые за долгое время оказались явным аутсайдером пары. «Челси» — действующий победитель Лиги чемпионов, который впервые после майского триумфа вышел на поле в этом статусе. Все 90 минут с трибун «Стэмфорд Бридж» доносилось угрожающее: «Чемпионы Европы! Вы знаете, что это мы!» Другими словами, против сине-бело-голубых было если не все, то многое.

На предматчевой пресс-конференции я спросил и у Сергея Семака, и у Дмитрия Чистякова, устроит ли их ничья в таких сложных обстоятельствах ничья. Главный тренер дал понять, что хочет взять три очка несмотря ни на что, а защитник прямо ответил: «Только победа». Такой настрой порадовал, хотя и казался небольшим лукавством.

Семак удивил составом. Дзюба, отдавший две голевые передачи в последней встрече РПЛ с «Ахматом», остался в запасе. Но большим сюрпризом стало даже не это, а схема. В Лондон не прилетел Деян Ловрен, но, несмотря на это, Семак сыграл в три центральных защитника — одним из них стал только что прибывший в Англию Барриос. И колумбиец выглядел в целом достойно, причем в тройке с ним поднялись уровню и Ракицкого с Чистяковым. Центр обороны действовал дисциплинированно и весь первый тайм сдерживал Лукаку. Хотя в одном из эпизодов Чистяков все-таки упустил бельгийца.

«Зенит» выстоял в стартовой 45-минутке и вообще выглядел солидно. В атаке, правда, чего-то опасного гости не создали, хотя и превзошли синих по ударам в створ — 1:0. Но за этот ноль защиту стоит поблагодарить.

Однако тревога сохранялась и в перерыве. Все понимали, что такое случается часто: фаворит недооценивает оппонента, который выходит на поле с максимальным настроем и сдерживает ничью к концу первого тайма.

Томас Тухель даже не произвел замены в раздевалке, однако натиск на ворота Крицюка усилился. Сразу же «Стэмфорд Бридж» увидел первый удар в створ от своих любимцев, а следом Рюдигер устроил слалом на 50 метров и чудом не забил — это единственный случай, когда «Зенит» капитально ошибся.

К середине второго тайма стало ясно, что и «Челси» смертен. Однако Семак не угадал с центрфорвардом. Дзюба слабо провел старт сезона, но Азмун до поры плохо выглядел в Лондоне. Иранец упустил два неплохих момента, что непростительно при небольшом количестве остроты.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Челси» все-таки забил. Полтора тайма «Зенит» выдержал, но один раз упущенный за спину Лукаку — это приговор. Именно бельгиец забил единственный гол, хотя весь матч провел в тени.

Семак пытался спасти встречу. И респект ему за активные замены. Даже при слабой игре Азмуна он оставил его на поле, зато выпустил к нему в тройку Дзюбу и Ерохина. И в концовке Азмун чуть не сделал гол для Дзюбы — Артем дотянулся до мяча после прострела, но не попал в створ, зато повредил Менди. Это был самый эмоциональный момент матча.

На финише гости даже устроили подобие навала, что было сложно представить — «Зенит» на поле лучшего клуба Европы прижал его к воротам, пусть и на пару минут. Однако за это очки не дают.

0:1 — достойно, но мало.

Гоша Чернов

Челси
1:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
 Топ-журналисты, ушедшие с «Матч ТВ». Где они теперь
Марио изменил отношение России к натурализованным футболистам. Рабинер — о завершении карьеры Фернандеса в сборной
«Бавария» второй раз подряд разгромила «Барселону» в ЛЧ
Роналду снова забил! А «Ман Юнайтед» проиграл из-за Лингарда
«Трансфер русского надо расследовать» Кокорин бесит итальянцев
СКА после двух подряд поражений в КХЛ обыграл «Спартак»
«Ювентус» выиграл первый матч после ухода Роналду
Белорусский судья назначил четыре пенальти за тайм в матче ЛЧ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь