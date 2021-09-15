Ярослав Ракицкий — лидер по отборам и перехватам мяча в первый игровой день Лиги чемпионов

Украинский футболист стал лидером по суммарному показателю отборов и перехватов в первый игровой день престижного еврокубка, информирует Opta.
Подчёркивается, что 13 возвратов мяча своей команде — личный рекорд Ракицкого в матчах Лиги чемпионов.
Напомним, 14 сентября лондонский «Челси» встретился с санкт-петербургским «Зенитом». Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 проходил на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) и завершился со счётом 1:0 в пользу «аристократов». Игру обслуживала польская бригада арбитров во главе с Бартошем Франковским.