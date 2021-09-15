Ярослав Ракицкий — лидер по отборам и перехватам мяча в первый игровой день Лиги чемпионов

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Украинский футболист стал лидером по суммарному показателю отборов и перехватов в первый игровой день престижного еврокубка, информирует Opta.

Подчёркивается, что 13 возвратов мяча своей команде — личный рекорд Ракицкого в матчах Лиги чемпионов.