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09:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сергей Семак: «Уважаю права всех людей, но преклонять колено готов перед Богом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча Лиги чемпионов против «Челси» (0:1) рассказал о своем отношении к акции в поддержку Black Lives Matter перед началом матча.

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Источник: РИА "Новости"
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— Если бы Барриос не смог сыграть, каким был бы план на матч?

— Если бы Барриос не смог, то вышел бы другой игрок, а система бы не изменилась. Менялись бы только футболисты.

— Как вы относитесь к тому, что ваши легионеры встали на колено перед матчем? В целом, каково ваше отношение к акции Black Lives Matter?

— Это личное право каждого, мое — другое. Я уважаю права всех людей, но преклонять колено готов перед Богом.

Перед игрой преклонили колено иностранные игроки «Зенита», за исключением украинца Ярослава Ракицкого.

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1:0
Первый тайм: 0:0
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