Сергей Семак: «Уважаю права всех людей, но преклонять колено готов перед Богом»

Футбол, Лига чемпионов, Группа H14.09.2021, 22:00 (МСК UTC+3)Stamford Bridge, 39252 зрителя
|Ромелу Лукаку(Сесар Аспиликуэта)
|69′
|16
|Эдуар Менди
|1
|Станислав Крицюк
|2
|Антонио Рюдигер
|19
|Алексей Сутормин
|4
|Андреас Кристенсен
|3
|Дуглас Сантос
|24
|Рис Джеймс
|2
|Дмитрий Чистяков
|5
|Жорже Луиз Фреллу Жоржиньо
|5
|Вильмар Барриос
|8
|Матео Ковачич
|7
|Сердар Азмун
|9
|Ромелу Лукаку
|44
|Ярослав Ракицкий
62′88′
|28
|Сесар Аспиликуэта
45′83′
|4
|Данил Круговой
|6
|Тиагу Силва
|10
|Филипе Силва Малком
75′
|3
|Маркос Алонсо
83′
|22
|Артем Дзюба
|21
|Бен Чилуэлл
|11
|Кладуиу Луис Родригес Клаудинью
88′
|19
|Мэйсон Маунт
90′
|17
|Андрей Мостовой
|12
|Рубен Лофтус-Чик
|8
|Маркус Валле да Силва Вендел
75′
|22
|Хаким Зиеш
63′
|21
|Александр Ерохин
|29
|Кай Хаверц
|14
|Далер Кузяев
82′
|64
|Кирилл Кравцов
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|6
|2
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|4
|9
|Фолы
|5
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Бартош Франковски(Польша)
|Боковой судья
|Марцин Бонек(Польша)
|Боковой судья
|Якуб Винклер(Польша)
|ВАР
|Марко Фриц(Германия)
|Ассистент ВАР
|Марко Ди Белло(Италия)