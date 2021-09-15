Сергей Семак: «Уважаю права всех людей, но преклонять колено готов перед Богом»

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— Если бы Барриос не смог сыграть, каким был бы план на матч?

— Если бы Барриос не смог, то вышел бы другой игрок, а система бы не изменилась. Менялись бы только футболисты.

— Как вы относитесь к тому, что ваши легионеры встали на колено перед матчем? В целом, каково ваше отношение к акции Black Lives Matter?

— Это личное право каждого, мое — другое. Я уважаю права всех людей, но преклонять колено готов перед Богом.