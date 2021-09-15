«Бавария» снова унизила «Барселону», Миранчук помог «Аталанте» спастись, белорусский судья устроил шоу в Испании
Обзор состоявшихся во вторник матчей 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
Обзор состоявшихся во вторник матчей 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
Можно менять тренеров, футболистов и президентов, но легендарные для “Баварии” и унизительные для “Барсы” 8:2 еще долго будут витать над этим противостоянием. И когда сине-гранатовых периодически вжимали в штрафную, а Тер Штеген включал режим супермена, многие посетители “Камп Ноу” начинали нервничать. Как выяснилось, не зря, потому что даже отличного вратаря может поставить в тупик рикошет. Во вторник на пути мяча некстати оказался Эрик Гарсия.
И если ему не повезло, то Мюллера удача любит. В шести матчах против каталонцев у него семь голов и две результативных передачи, и во многом благодаря этому немец продолжает подниматься в рейтинге лучших снайперов Лиги чемпионов. На счету Мюллера уже 49 мячей, а позади остались Златан Ибрагимович и Андрей Шевченко. Хотя это все равно скромные цифры в сравнении с Левандовски, который удвоил счет после попадания Мусиалы в штангу, а в концовке поставил унизительную для соперника точку. Восемнадцать матчей подряд с забитыми мячами и 75 голов в ЛЧ— это высший пилотаж.
У «Барселоны» же красиво смотрелась только специально разработанная к турниру форма, тогда как рассчитывать на что-то без попаданий в створ невозможно. Задача Роналда Кумана в этом турнире — не титул, а для начала хотя бы выход из группы. Достаточно посмотреть на три последних домашних игры сине-гранатовых на этом уровне. После 0:3 от «Ювентуса» и 1:4 от «ПСЖ» получен уже третий удар по амбициям, которые в нынешней экономической ситуации мало чем подкреплены.
В другом матче этой группы в Киев приехала команда, не пустившая в Лигу чемпионов «Спартак». Естественно, сравнения были неизбежны, и команда Мирчи Луческу вполне могла открыть счет. «Бенфику» после штрафного Шапаренко спасли реакция Влаходимоса и перекладина. Киевлян же едва не огорчил нападающий сборной Украины Яремчук, но и тут классно сыграл голкипер.
Самое интересное — это концовка, по ходу которой стадион пережил весь спектр эмоций от безумного восторга до такого же уровня разочарования. На третьей добавленной минуте Гармаш, которого арбитр едва ошибочно не удалил с поля за первую для полузащитника желтую карточку, идеально забросил мяч на рванувшего за спины защитникам Шапаренко. И каким же был шок, когда ВАР зафиксировал офсайд! Но в целом ничья закономерна.
Если на табло «Стэмфорд Бридж» к перерыву горели нули, то в Швеции другой фаворит группы отвел душу после провального старта в серии А. Но дело тут не только в разнице в классе, но и в том, что Массимилиано Аллегри выставил близкий к оптимальному состав. Первый же гол соорудили те, кто после южноамериканского отбора на ЧМ-2022 не играл в субботу против «Наполи». Бентанкур вырезал подачу справа, а никогда прежде не забивавший в Лиге чемпионов Алекс Сандру в своем 68-м матче в турнире эффектно нырнул за мячом. Снял же все вопросы относительно исхода игры Мората, за несколько минут до перерыва заработавший пенальти для Дибалы и уже сам красиво перебросивший вратаря. «Старая синьора» наконец-то одержала первую победу в новом сезоне.
Итальянцы выдали столь мощный старт, что хозяева легко отделались, пропустив только от Фройлера. Однако у команды Унаи Эмери серьезный запас прочности, и к перерыву «подводники» вполне заслуженно отыгрались. А потом и вовсе вышли вперед, и, казалось, все идет к еще одной неудаче «Аталанты». Однако Джан Пьеро Гасперини дал еще один шанс неудачно сыгравшему на выходных Миранчуку, и тот, появившись на поле на 79-й минуте, оказался причастен к спасению бергамасков.
Да, российский полузащитник скорее обрабатывал передачу Иличича, чтобы самому пробить с разворота, а в итоге выступил в роли ассистента сравнявшего счет Гозенса. Сути дела это не меняет, и уже на кураже получившие после удаление Коклена численное преимущество гости едва не вырвали победу. Но ничья — абсолютно закономерный результат.
Один из самых низкорейтинговых матчей мог потеряться на фоне игры Криштиану Роналду против «Янг Бойз», а итог противостояние молодой австрийской команды с опытнейшей «Севильей» казался очевидным. Вместо этого получилось что-то уникальное. Или сумасшествие, ведь к 37-й минуте белорусский арбитр Алексей Кульбаков назначил в ворота хозяев три пенальти!
Первый из них не реализовал Адеми. Эстафету от него принял Сучич, который успешно использовал первый подход к «точке», но смазал второй. Андалусийцы же оказались не столь расточительны, и Ракитич свой 11-метровый исполнил безупречно. Это был 100-й гол «Севильи» в Лиге чемпионов, но больше подопечным Хулена Лопетеги похвастаться нечем. Их подвел получивший на 50-й минуте вторую желтую карточку Эн-Несири.
В этой группе в принципе нет фаворитов, что и доказали «доги». Они потеряли несколько героев чемпионского сезона, включая ушедшего в «Ниццу» главного тренера Кристофа Галтье, однако хозяева смотрелись острее, чем начавший сезон с четырех побед «Вольфсбург». У немцев к перерыву не было ни одного удара, а в начале второго тайма они избежали неприятностей только из-за подсказки ВАР. Повтор показал, что по ходу так и не ставшей голевой атаки «Лилля» мяч покинул пределы поля. Если же учесть, что «волки» почти полчаса играли в меньшинстве из-за удаления Брукса, ничья во Франции для них вполне приемлемый результат.
Андрей Кузичев