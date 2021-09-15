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11:10 (мск), источник: Газета.Ру

«Барселона» проиграла на старте Лиги чемпионов впервые за 24 года

«Барселона» впервые за 24 года проиграла в стартовом матче Лиги чемпионов. Об этом сообщает BBC.

БарселонаЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters
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Каталонцы на домашнем стадионе «Камп Ноу» уступили мюнхенскому клубу со счетом 0:3.

В последний раз «Барса “проигрывала на старте ЛЧ в сентябре 1997 года. Тогда сине-гранатовые потерпели поражение от английского “Ньюкасла” (2:3). В том сезоне каталонский клуб не сумел выйти из групп, заняв последнее место в таблице.

Ране стало известно, что «Барселона» ни разу не пробила по воротам мюнхенского клуба, повторив антирекорд 18-летней давности. Игроки «Баварии» смогли пробить в створ ворот каталонского клуба семь раз.

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Барселона
0:3
Первый тайм: 0:1
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