«Барселона» проиграла на старте Лиги чемпионов впервые за 24 года

В последний раз «Барса “проигрывала на старте ЛЧ в сентябре 1997 года. Тогда сине-гранатовые потерпели поражение от английского “Ньюкасла” (2:3). В том сезоне каталонский клуб не сумел выйти из групп, заняв последнее место в таблице.