Василий Уткин: «Клаудиньо приехал из 90-х. Чистяков очень понравился»
Журналист Василий Уткин поделился мнением о матче «Зенита» против «Челси» в Лиге чемпионов (0:1).
Журналист Василий Уткин поделился мнением о матче «Зенита» против «Челси» в Лиге чемпионов (0:1).
"Мне очень понравился Чистяков. Ну да, он не уследил за Самым Лукакостным; а весь смысл такого слежения и заключается в том, чтобы и одного шанса не дать. Но просто Лукаку же с нашими регулярно играет. И вот так самоотверженно с ним бодаться, получать под ребра и в основном все же отбиваться — с трудом припоминаю. Это было мужественно и в целом качественно. С поправкой на класс, который у двух игроков принципиально разный.
Я бы сказал, что против Лукаку Чистяков играл, как будто он чех. В смысле — защитник сборной Чехии. Клаудиньо приехал не из Бразилии. Он приехал из девяностых. Если тот, кто его привез, еще тут (или его можно вызвать), свяжите — пусть подвезет меня обратно", — написал Уткин.