Василий Уткин: «Клаудиньо приехал из 90-х. Чистяков очень понравился»

"Мне очень понравился Чистяков. Ну да, он не уследил за Самым Лукакостным; а весь смысл такого слежения и заключается в том, чтобы и одного шанса не дать. Но просто Лукаку же с нашими регулярно играет. И вот так самоотверженно с ним бодаться, получать под ребра и в основном все же отбиваться — с трудом припоминаю. Это было мужественно и в целом качественно. С поправкой на класс, который у двух игроков принципиально разный.