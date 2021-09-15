Дуглас Сантос: «Зенит» показал, что может противостоять первоклассному английскому футболу

«Это была хорошая игра. Мы приехали, чтобы увезти из Лондона очки, но всё же пропустили один гол. Однако команда уезжает с высоко поднятой головой — мы выложились на полную, боролись до самого конца, имели шанс сравнять счёт. Теперь нужно сделать выводы, отдохнуть — и продолжать в том же духе, потому что вся борьба впереди. “Зенит” может далеко пойти в этой Лиге чемпионов.



Конечно, в Англии играют в первоклассный футбол, но мы показали, что можем противопоставить этому футболу свою игру, можем хорошо смотреться на фоне “Челси”. Качество игроков лондонцев не вызывает вопросов, но и мы не отстаём от них, особенно когда верим в свои силы. “Зенит” провёл хорошую игру. К сожалению, мы не добились победы, но с оптимизмом смотрим в будущее», — приводит слова Сантоса официальный сайт «Зенита».