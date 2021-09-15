Куман: надоело говорить об одном и том же, через 3−4 недели «Барселона» будет другой

«Мы знаем, что в атаке нам не хватает людей. Нам нужно потратить недели, чтобы иметь больше шансов и выше скорости. Я не хочу искать оправданий или говорить о том, чего нам не хватает. Сложно играть против такой команды, как “Бавария”, не имея большой скорости. Вы должны принять это и работать.



Нужно признать против какой команды мы играем. Чтобы навредить такой команде, как “Бавария”, нужно быть очень сильным. Надо признать, что соперник был лучше. Мне немного надоело всегда говорить об одном и том же, через три-четыре недели команда будет другой, потому что у нас будет больше людей», — приводит слова Кумана Marca.





В следующем туре «Бавария» сыграет с киевским «Динамо», а «Барселона» проведёт матч с «Бенфикой». Обе игры пройдут 29 сентября.