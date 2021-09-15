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9«Бавария» опять разгромила «Барселону»
15Лапти, балалайки и победные эмоции. Россия — трижды чемпион мира по пляжному футболу
10:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Куман: надоело говорить об одном и том же, через 3−4 недели «Барселона» будет другой

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал разгромное поражение в матче с «Баварией» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

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Источник: AFP 2021
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«Мы знаем, что в атаке нам не хватает людей. Нам нужно потратить недели, чтобы иметь больше шансов и выше скорости. Я не хочу искать оправданий или говорить о том, чего нам не хватает. Сложно играть против такой команды, как “Бавария”, не имея большой скорости. Вы должны принять это и работать.

Нужно признать против какой команды мы играем. Чтобы навредить такой команде, как “Бавария”, нужно быть очень сильным. Надо признать, что соперник был лучше. Мне немного надоело всегда говорить об одном и том же, через три-четыре недели команда будет другой, потому что у нас будет больше людей», — приводит слова Кумана Marca.


В следующем туре «Бавария» сыграет с киевским «Динамо», а «Барселона» проведёт матч с «Бенфикой». Обе игры пройдут 29 сентября.

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0:3
Первый тайм: 0:1
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